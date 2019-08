BuzzFeed | dal 2018 Savoini almeno 17 volte in Russia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Gianlucaè stato in14nele altre trenei primi tre mesi del 2019. E' quanto scrive oggi il sito, che il 10 luglio scorso aveva pubblicato una registrazione audio, confermando la presenza del collaboratore del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a una riunione tenuta all'hotel Metropol di Mosca su una presunta proposta di accordo per far arrivare fondi russi alla Lega.Secondo un'indagine condotta dainsieme al sito di giornalismo investigativo Bellingcat e a quello russo The Insider, dai registri delle attività di volo è emerso chesi è recato a Mosca in tre diverse occasioni nelle sette settimane precedenti l'incontro dello scorso 18 ottobre, mentre altri tre viaggi risultano nelle settimane immediatamente successive. E che i suoi ingressi innon figurano sul database del ministero dell'Interno ...

