Boss scarcerato ma solo per due giorni

E' stato nuovamente arrestato, duedopo essere tornato in libertà, ildella 'ndrangheta Domenico Paviglianiti. Catturato in Spagna nel '96 fu estradato in Italia 3 anni dopo con l'accordo di non infliggergli una carcerazione definitiva.Nel 2012 però gli venne comminato l'ergastolo ostativo e fu rinchiuso nel supercarcere di Novara al 41bis.per effetto della decisione di un giudice di Bologna, è tornato in cella sulla base di un ricalcolo delle pene. Uscirà nel 2027.(Di giovedì 8 agosto 2019)