Bonus 80 euro Renzi addio | cosa cambia e cosa succede in busta paga

Bonus 80 euro - la Lega annuncia lo stop : i redditi più bassi sarebbero penalizzati : Addio al Bonus 80 euro. L’annuncio è stato dato durante un incontro con le parti sociali nel corso del quale sono state illustrate quelle che dovrebbero essere, secondo le intenzioni della Lega, le linee giuda della prossima manovra: flat tax e, appunto, revisione del Bonus Renzi. Secondo quanto riferito dal viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, il Bonus 80 euro introdotto da Renzi nel 2014 sotto forma di credito Irpef, per tutti i ...

Lukaku-Inter c’è l’accordo : l’attaccante a Milano per 65 milioni di euro più 10 di Bonus. E Paulo Dybala si allontana dal Tottenham : Romelu Lukaku sarà un giocatore dell’Inter. È stato trovato l’accordo tra il Manchester United e il club nerazzurro per il trasferimento dell’attaccante. Agli inglesi andranno 65 milioni di euro più altri 10 di bonus, mentre il belga firmerà un contratto quinquennale a circa 9 milioni a stagione. Dopo settimane di attesa, con l’affaire Icardi ancora in ballo, Antonio Conte ha finalmente la punta titolare per la prossima ...

Addio al Bonus 80 euro : chi ci guadagna - chi viene penalizzato e cosa cambia in busta paga : Il bonus degli 80 euro, così come lo conosciamo oggi, potrebbe presto scomparire. Il governo e in particolare la Lega stanno pensando di trasformare il bonus Renzi in una detrazione fiscale. Ad oggi si applica sui redditi che vanno dagli 8mila ai 26.600 euro annui e viene inserito all'interno della busta paga. Mentre spunta anche l'ipotesi decontribuzione. Ecco cosa potrebbe cambiare per i contribuenti.Continua a leggere

Il Bonus di 80 euro trasformato in una "decontribuzione" : cosa cambia in busta paga : L'idea di convertire gli 80 euro in una detrazione fiscale sembra accantonata. Il bonus verrà superato, ma secondo la Lega...

Bonus 80 euro Renzi 2020 : piano segreto di Tria per la Flat tax? : Bonus 80 euro Renzi 2020: piano segreto di Tria per la Flat tax? Come cambierà il Bonus 80 euro nel 2020? Secondo quanto riporta Repubblica il piano del governo è quello di farlo confluire nei finanziamenti per dare benzina alla Flat tax. Questo il piano segreto del ministro dell’Economia Tria, che dovrà anche giocare una partita a scacchi con Bruxelles, rispettando gli accordi presi con l’Ue quando l’Italia rischiava l’avvio di una procedura ...

Bonus 80 euro - Garavaglia : “Cambia ma resta l’effetto in busta paga”. Renzi : “Pagano i più deboli” : Il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia ha assicurato che il Bonus degli 80 euro verrà sì superato, ma resterà "lo stesso netto in busta paga". L'affondo dell'ex premier Matteo Renzi: "Alla fine a pagare sono sempre i più deboli, quelle famiglie per cui mille euro l’anno in più erano un aiuto vero".Continua a leggere

Bonus 80 euro : il Governo vuole riconvertirlo - ma servono più di 10 miliardi : I 10 miliardi di copertura strutturale garantita negli anni scorsi per il Bonus da 80 euro rappresentano una somma che il Governo vorrebbe utilizzare e riconvertire per ridurre la pressione fiscale su dipendenti e pensionati. Ma con ricette e interventi differenti tra Cinque stelle, Lega e il titolare del ministero dell’Economia Giovanni Tria. Ecco quali

Scuola - Bonus 500 euro docenti : non dimenticate la scadenza del 31 agosto : In merito alla Carta del Docente, una scadenza da non dimenticare è quella del prossimo 31 agosto. Infatti, per quella data, si rischia di perdere definitamente l’importo residuo del bonus Carta del Docente 2017/2018. Infatti, come ogni anno, la piattaforma Carta del Docente andrà in vacanza a fine agosto per poi riaprire nel mese di settembre con l’aggiornamento degli importi relativi al nuovo portafoglio a disposizione del docente, ...

Scuola - Bonus 500 euro ultime notizie : tagli in Bilancio - cosa accadrà alla Carta del docente? : La Carta del Docente, ancora una volta, al centro delle discussioni social, non soltanto per i controlli sulle spese effettuate dal personale scolastico, controlli che saranno avviati nel prossimo mese di settembre. Da qualche ora si sta parlando anche di un taglio in Bilancio in relazione ai fondi che finanziano il bonus da 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del docente di ruolo. taglio da 8 milioni di euro in ...

TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di Bonus in fattura portando amici in TIM Party : TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM Party. L'amico invitato riceverà invece 10 GB o 2 euro di sconto L'articolo TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM Party proviene da TuttoAndroid.

Bonus 80 euro 2020 in busta paga - Tria annuncia l’aumento dell’importo : Bonus 80 euro 2020 in busta paga, Tria annuncia l’aumento dell’importo Il ministro dell’Economia Giovanni Tria interviene sulla ormai annosa questione del Bonus 80 euro; il titolare del dicastero di Via XX settembre rassicura i beneficiari; non solo continuerà a essere erogato ma addirittura potrebbe subire un incremento. Non verrà toccato, anzi aumenterà Il progetto che dovrebbe portare al battesimo della Flat Tax nel 2020 avrà delle ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : controlli in aumento sull’uso del denaro - ecco cosa rischiano i trasgressori : In aumento i controlli sull’uso del denaro relativo ai bonus a favore dei docenti, destinato alla formazione e all’aggiornamento. La senatrice M5S, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione al Parlamento all’interno della quale viene fatto presente come alcuni insegnanti abbiano usato il bonus per acquistare beni e servizi che non hanno a che fare con la loro formazione. Alcuni beneficiari, per esempio, hanno ...

Bonus 80 euro e flat tax 2020 : quanto valgono e che fine faranno per Lega : Bonus 80 euro e flat tax 2020: quanto valgono e che fine faranno per Lega La riforma fiscale sarà parte centrale della Manovra 2020 e in questa non troverà spazio il Bonus 80 euro. O meglio, un piccolo spazio ci sarà anche per questo beneficio, ma sarà completamente ritrasformato. Le intenzioni sono state dichiarate ufficialmente dal sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia ospite alla trasmissione In Onda, su La7. Ecco cos’ha detto ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...