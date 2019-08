Bitter Sweet anticipazioni | Ferit fermato dalla polizia | Hakan diventa pericoloso

Can Yaman : Biografia dell’Attore di Bitter Sweet! : Scopriamo chi è il bellissimo attore Can Yaman che interpreta il volto di Ferit Aslan nella soap opera turca Better Sweet! Tutto sulla sua carriera e vita privata! Amore, passione e divertimento. Sono questi gli ingredienti di ‘Bitter Sweet’, la soap brillante girata in Turchia che in pochi giorni ha già sedotto il pubblico (soprattutto quello femminile) nel pomeridiano di Canale 5. Protagonisti principali sono Ozge Gurel, che ...

Bitter Sweet - spoiler puntate turche : Hakan furioso medita vendetta - l'architetto nei guai : Il sequel della narrazione della popolare serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è destinato a riservare ai telespettatori italiani dei momenti di grande tensione, che vedranno protagonista la moglie di Hakan, Demet, sconvolta da alcuni fatti riguardanti il perfido consorte. Le prossime puntate della serie turca Bitter Sweet, che in Italia è trasmessa da lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5, svelano che i coniugi Onder si ...

Bitter Sweet anticipazioni : HAKAN ricatterà DEMET - ecco come : La cattiveria di HAKAN Onder (Necip Memili) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane della telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: appena DEMET (Alara Bozbey) scoprirà che è stato lui ad orchestrare l’incidente automobilistico in cui sono morti il fratello Demir e la cognata Zeynep, il losco imprenditore farà il possibile per evitare che la moglie lo denunci alla polizia e non esiterà a mettere in moto ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit si prende cura di Nazli ammalata dopo le nozze : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata ad Istanbul che si sta confermando leader degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Nelle prossime puntate in onda ad agosto, Nazli Piran e Ferit Aslan passeranno una prima notte di nozze diversa dal solito dopo essere diventati marito e moglie nei giardini della villa, sotto gli occhi inviperiti di Hakan (Necip Memili) e Demet Onder. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet - spoiler : Nazli confessa a Deniz di aver sposato l'Aslan perché lo ama : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che sta avendo un enorme successo anche in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ancora una volta Deniz soffrirà a causa di Ferit Aslan e Nazli Piran. Tutto inizierà quando il musicista influenzato dalla sorella Demet che continuerà ad invitarlo a conquistare la cuoca per farla separare dal marito, sospetterà che i due novelli sposi si siano ...

Bitter Sweet - anticipazioni del 9 agosto : l'Aslan e la Piran dormono insieme : Le avventure della soap turca intitolata Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più travolgenti. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 venerdì 9 agosto 2019 dalle ore 14.40 alle 16:35 circa, dicono che ci sarà il tanto atteso riavvicinamento tra i due protagonisti principali dello sceneggiato dopo i battibecchi avuti prima e dopo il loro matrimonio. Nello specifico Ferit Aslan dopo aver rischiato di essere ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 8 e 7 agosto : la febbre alta di Nazli la mette a rischio : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 8 e 7 agosto 2019: Deniz riesce a salvare Nazli che si prepara a sposare Ferit, ma...

Bitter Sweet - trame : Demet scopre che l'Onder e Resul hanno ucciso Zeynep e Demir : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che subirà una pausa in occasione della settimana di Ferragosto (12-17 agosto). Nelle prossime puntate in onda a fine agosto Demet Kaya avrà un violento litigio con Hakan Onder dopo aver scoperto che ha ucciso Demir e Zeynep con la complicità di Resul. Bitter Sweet: Hakan confida le sue paure a Bekir Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle nuove puntate ...

Beautiful - Il Segreto e Bitter Sweet cancellate : a Ferragosto in onda solo Una Vita : Le soap si concedono un meritato riposo estivo. solo le vicende di Calle Acacias continuano a farci compagnia nella settimana di Ferragosto.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 7 agosto : Fatos delusa da Engin? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 7 agosto 2019: Nazli e Ferit si fidanzano ufficialmente, ma la giovane cuoca rischia di morire...

Bitter Sweet - trame puntate 47 e 48 : Ferit costringe la Piran a sposarlo : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che sta collezionando il 21% di share in Italia. Nelle puntate 47 e 48 in onda giovedì 8 agosto su Canale 5, Ferit Aslan e Nazli Piran diventeranno marito e moglie, nonostante le intromissioni degli Onder. Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti Nelle puntate precedenti di Bitter Sweeet - Ingredienti d'amore, andate in onda mercoledì 7 agosto abbiamo visto Ferit ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 8 agosto 2019 : anticipazioni puntate 47 e 48 di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 8 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Deniz riesce a salvare dalla cella frigorifera Nazli, che alla fine e dopo tante peripezie riesce a sposarsi con Ferit, causando la rabbia di Hakan e Demet! Deniz è molto giù per le nozze di Nazli e Ferit, e decide di partire insieme ad Alya. Ferit aiuta Nazli a togliere l’abito da sposa, poco dopo la ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Ferit scopre la verità su Nazli e Deniz : Bitter Sweet Anticipazioni, Nazli e Ferit dopo il matrimonio Le Anticipazioni di oggi su Bitter Sweet riguardano il rapporto che si instaurerà tra Nazli e Ferit dopo il matrimonio a causa di quanto accaduto durante la cerimonia. A cosa ci riferiamo? Facciamo il punto della situazione: Ferit e Nazli si sposeranno ma in ritardo perché […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit scopre la verità su Nazli e Deniz proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet Anticipazioni 7 agosto 2019 : Nazli morirà! : Dopo l'annuncio del fidanzamento, Nazli finisce nei guai. Demet la rinchiude nella cella frigorifera del pescivendolo, per evitare che si presenti all'altare.