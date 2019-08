Bimbo ucciso dal padre | piedi su piastra rovente Milano | si indaga sulle

Bimbo di 11 anni ucciso dal padrone per un debito di un euro : Balal Masih era un bambino di 11 anni che lavorava come raccoglitore di rifiuti in una discarica a Rasheed Abad, quartiere baraccopoli di Faisalabad, in Pakistan. Lo faceva durante le vacanze estive per aiutare la sua famiglia. Il suo padrone, Ifran alias Kalu, lo pagava circa 50-100 rupie al giorno, che equivalgono a circa 28-56 centesimi di euro. L’11enne aveva chiesto al suo datore un prestito di 180 rupie, cioè circa un euro, per provvedere ...