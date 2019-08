Beautiful | la nuova vita di Ronn Moss | “Non ho mai più visto la soap”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 8 agosto 2019)ha cambiato: dopofa il cantanteha vestito i panni di Ridge Forrester inper ben 25 anni: dal 1987 al 2012. Nel 2013 è stato sostituito da Thorsten Kaye nella soap ma non nel cuore dei telespettatori.ha cambiato: oggi si dedica anima e corpo alla musica, il suo primo amore. In questo periodo sta facendo il suo primo tour mondiale: ha suonato in Australia, Belgio, Estonia e adesso è in Italia. Intervistato dal Corriere della Sera,ha confessato che ora è molto più felice: “Sto facendo cose che prima non potevo fare perché dovevo tornare sempre sul set. Non avevo mai tempo. Ora sono molto, molto più felice. E’ stato bellissimo recitare inma alla fine, a livello creativo e artistico, non trovavo più soddisfazione”. Orapuò portare avanti più impegni: fare musica e recitare. ...

