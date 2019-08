Beach volley | World Tour 2019 Budapest Doppia coppia azzurra in qualificazione Chi

Beach volley - World Tour 2019 Vaduz. Poca fortuna per gli azzurri in qualificazione : da oggi il main draw senza italiani : Non ci saranno coppie italiane al via nel tabellone principale del classico torneo 1 stella di Vaduz. I due binomi azzurri presenti in Liechtenstein sono usciti al primo turno delle qualificazioni. In campo femminile Jessica Allegretti e Giulia Toti sono state sconfitte con un secco 2-0 (21-10, 21-19) dalle israeliane Starikov/Dave che poi hanno agguantato l’ingresso in main draw. In campo maschile Galli/Morichelli, noni a Pinarella di ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca - 8 agosto. Abbiati/Andreatta a caccia del secondo turno. Menegatti/Orsi Toth e Lupo/Nicolai vogliono i quarti : Due coppie a caccia degli ottavi di finale e due che puntano a restare nel torneo: l’ItalBeach affronta così l’ultima giornata di gare dei gironi preliminari dell’Europeo di Mosca, senza particolari sorprese. Si parte alle 9.30 con la sfida che vede impegnate Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth contro le ultime entrate all’Europeo, le polacche Kloda/Ceynowa che hanno preso il posto in extremis di Hermannova/Slukova. Le ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Abbiati/Andreatta belli e sconfitti! Altra impresa sfiorata con Fijalek/Bryl che vincono al tie break : Stavolta la rabbia c’è, eccome. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta rischiano davvero di fare il colpaccio dell’Europeo e vanno vicinissimi all’impresa contro i polacchi Fijalek/Bryl, numeri 3 del tabellone e arrivati sicuramente stanchi dopo la settimana di Vienna all’appuntamento continentale, a tal punto da aver perso all’esordio contro i turchi Giginoglu/Gogtepe. Ci si aspettava la reazione dei polacchi e una ...

Beach volley - Europei 2019. Lupo/Nicolai travolgenti : battuti Doppler/Horst. Primo stop per Rossi/Carambula : Prosegue la marcia di Paolo Nicolai e Daniele Lupo all’Europeo di Mosca con la seconda vittoria consecutiva nel girone, che permetterà agli azzurri di andarsi a giocare domani il Primo posto e l’ingresso diretto agli ottavi nella sfida contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Un successo di prestigio per Lupo/Nicolai che hanno superato 2-0 i vice campioni del mondo di Vienna Doppler/Horst andando a pareggiare così il conto dei ...

Beach volley - Europeo Mosca 2019 : Menegatti/Orsi Toth concedono il bis - ottavi a un passo : Si apre bene anche la terza giornata di gare dell’Europeo di Mosca per la spedizione azzurra. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth faticano molto meno rispetto a ieri a vincere l’incontro mattutino e si avvicinano a grandi falcate verso la vittoria del girone e la conquista degli ottavi di finale. La coppia italiana ha battuto con un secco 2-0 le francesi Placette/Richard, guidate dal loro ex allenatore, il brasiliano Lissandro. Una ...

Beach volley – Campionato Europeo : i risultati delle coppie azzurre - Nicolai e Lupo avanzano senza problemi : I vice campioni olimpici Nicolai-Lupo non hanno avuto problemi contro i russi Gorbenko-Likholetov, battuti 2-0 (21-16, 21-17) Nel Campionato Europeo di Beach Volley, in corso di svolgimento a Mosca, esordio vincente per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth: 2-1 (13-21, 23-21, 15-13) sulle greche Arvaniti-Karagkouni. Domani Marta e Viktoria se la vedranno con le francesi Placette-Richard (ore 10). Nel tabellone maschile buone ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca - 7 agosto. Lupo/Nicolai e Doppler/Horst : sfida tra vice-campioni : Spicca la sfida tra vice nella terza giornata di gare del campionato Europeo di Mosca iniziato ieri con tre successi e una sconfitta per il contingente azzurro. Fari puntati alle 16 su Lupo/Nicolai e Doppler Horst: i primi i vice campioni olimpici in carica, i secondi i vice campioni del mondo del 2017. Si tratta della sfida diretta numero 10 fra le due coppie che però non si affrontano da un anno e il bilancio parla a favore degli austriaci che ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Abbiati/Andreatta a un passo dall’impresa. Liamin/Myskiv piazzano la rimonta e si salvano : A un passo dall’impresa. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta vanno vicinissimi alla sorpresa più grande della prima giornata, per un set e mezzo chiudono all’angolo una delle coppie più attese, i padroni di casa Liamin/Myskiv e poi si arrendono al ritorno della coppia russa che vince 2-1, spegnendo, almeno per il momento, il sogno di passaggio del turno degli azzurri che escono comunque a testa alta da una sfida che sembrava sulla ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Tris azzurro : tutto facile per Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai! : tutto facile per Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai che portano all’Italia la vittoria numero due e tre nell’Europeo di Beach volley. Rossi/Carambula dominano in due set la sfida contro i russi Hudyakov/Velichko che erano reduci dal successo nel torneo 1 stella di Pinarella di fine luglio. Gli azzurri hanno dominato il primo set con il punteggio di 21-14. In avvio di secondo parziale qualche flebile tentativo di reazione dei russi che ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : che rimonta! Primo successo azzurro al Luzhniki : Inizia bene, con qualche patema di troppo ma bene, l’avventura azzurra al Campionato Europeo di Mosca. Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che sono tornate al successo ad un mese dall’ultima vittoria ottenuta agli ottavi di finale del Mondiale di Amburgo, battendo in rimonta 2-1 le greche Arvaniti/Karagkouni. Gara difficilissima per la coppia italiana che è partita malissimo, perdendo il Primo ...