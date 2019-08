Beach volley | Europeo 2019 Mosca E’ Italia-Lettonia nei sedicesimi del torneo maschile

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Un doppiovale gli ottavi di finale. Lupo/Nicolai e Carambula/Rossi saranno in campo questa mattina per le sfide deidi finale dell’dicontro le due coppie più importanti di. Lupo/Nicolai saranno in campo alle 11.30 contro Finsters/Tocs che nonm stanno vivendo certamente la loro migliore stagione ma sono sempre comunque ad un passo dall’impresa: noni al Mondiale e Gstaad, fuori ai 16mi a Vienna, hanno avuto l’unico guizzo con il terzo posto di Espinho tre settimane fa. Non ci sono precedenti fra le due coppie. In caso di vittoria gli azzurri affronterebbero gli spagnoli Herrera/Gavira. Avversario complicato per Carambula/Rossi che sempre alle 11.30 affronteranno l’altra coppia lettone, Samoilovs/Smedins, due che quando sentono profuno disi esaltano: una volta campioni e due volte secondi, battuti in ...

