Bce | “Pil Eurozona cresce meno | necessaria politica accomodante”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il Pil secondo “i nuovi dati sull’andamento economico e le informazioni ricavate dalle indagini continuano a segnalare tassi di crescita leggermente inferiori nel secondo e nel terzo trimestre”. Lo segnala la Bce nel bollettino economico 5. Nel primo trimestre 2019 il Pil in termini reali è aumentato sul periodo precedente dello 0,4%. L’andamento del Pil “riflette soprattutto la protratta debolezza del commercio internazionale – prosegue l’Eurotower – in un contesto influenzato dal prolungarsi delle incertezze su scala mondiale, che gravano in particolare sul settore manifatturiero dell’area dell’euro”.Il Consiglio direttivo della Bce ha adeguato le sue indicazioni prospettiche sui tassi di interesse di riferimento, “sottolineando la propria determinazione a intervenire se le ...

