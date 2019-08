Basket | Mondiali 2019 | i convocati dell’Angola | avversaria dell’Italia nel primo girone

Basket - Verona Cup 2019. Sacchetti : “Farò 3 tagli verso i Mondiali. L’appendicite di Gallinari? Poteva andare peggio” : L’Italia ha incominciato il percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale sarà impegnata nella Verona Basketball Cup, il torneo amichevole che andrà in scena al PalaOlimpica della città veneta nel weekend dell’8-10 agosto. Gli azzurri sfideranno Senegal, Russia e Venezuela: un trittico importante che permetterà al CT Meo Saccheti di operare i primi ...

Basket - il quadrangolare di Verona seconda tappa di avvicinamento per l’Italia in vista dei Mondiali di Cina : Da giovedì a sabato andrà in scena la Verona Basketball Cup, secondo torneo di preparazione della nazionale azzurra in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 31 agosto in Cina. La manifestazione è organizzata da Master Group Sport, advisor della federBasket, e si giocherà al PalaOlimpia di Verona: sarà un quadrangolare a cui parteciperanno Italia, Senegal, Russia e Venezuela. Le partite degli azzurri si giocheranno tutte alle 20,30: ...

Mondiali Basket 2019 – Team Usa - c’è chi dice… sì! Kemba Walker : “è l’occasione di una vita” : Dopo tanti rifiuti, il Team USA incassa un importante ‘sì’! Kemba Walker si dimostra davvero carico in vista dei Mondiali di Basket 2019 I Mondiali sono l’occasione di una vita per un giocatore di Basket. Ma forse alcune stelle del Team USA non la pensano allo stesso modo. Nonostante si svolgano ogni quattro anni, quindi le possibilità di giocarli, prima ancora che di vincerli, siano 4 o forse 5 a carriera, alcuni giocatori della squadra ...

Basket - Mondiali 2019 : tegole per Repubblica Ceca e Canada. In Cina non ci saranno Jan Vesely e Jamal Murray : Continua ad ampliarsi la lista delle assenti ai Mondiali di Basket, che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. E’ notizia di oggi che non ci saranno anche Jan Vesely e Jamal Murray. Assenza veramente pesantissima per la Repubblica Ceca, che perde la sua stella. L’MVP dell’ultima Eurolega con la maglia del Fenerbahce non è riuscito a recuperare dai problemi al ginocchio e dunque non sarà presente in Cina con la sua ...

Basket - Mondiali 2019 : i 15 convocati degli USA - training-camp con solo 3 All Star : Greg Popovich, coach della Nazionale USA di Basket, ha ufficializzato la lista di 15 giocatori convocati per il training-camp di Las Vegas dove da domani incomincerà la preparazione per i Mondiali in programma in Cina dal 31 agosto. La lista dovrà poi essere ridotta a 12 in vista della rassegna iridata, la squadra non è infarcita di fenomeni di primissima fascia a causa di alcune defezioni di peso ma partirà comunque con i favori del pronostico ...

Mondiali Basket 2019 – Danilo Gallinari operato d’appendicite : i tempi di recupero : Danilo Gallinari operato d’appendicite nella serata di ieri: il cestista italiano starà al riposo fino al raduno di Roma in programma dal 12 al 14 agosto Danilo Gallinari dovrà osservare qualche giorno di stop. Il cestista italiano, passato in NBA dai Clippers ai Thunder nella recente sessione di mercato, è stato operato d’appendicite nella serata di ieri presso l’ospedale di Verona. Intervento riuscito alla perfezione, ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Basket : la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali (2) : (AdnKronos) – ‘La passione dei veronesi per la pallacanestro è di vecchia data e non è mai mutata negli anni ‘ ha detto il sindaco – Io per primo, quando ero ragazzo, non perdevo occasione per assistere alla famosa doppietta, ovvero la partita di calcio al pomeriggio e alla sera quella di Basket. Erano gli anni gloriosi del Basket scaligero, che ci ha regalato grandi soddisfazioni e che ci ha fatto appassionare a ...

Basket : la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali : Verona, 2 ago. (AdnKronos) – Verona si tinge d’azzurro. Dall’8 al 10 agosto all’ AGSM Forum i colori gialloblu delle società sportive scaligere lasceranno il posto a quello della Nazionale di Basket, per la prima edizione della Verona Basketball Cup. Per tre giorni, l’evento, organizzato con il supporto di Master Group Sport, permetterà agli appassionati di poter vedere da vicino le stelle nazionali e ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Sarà davvero un Dream Team? Un numero esagerato di assenze e defezioni : Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Khris Middleton, Jayson Tatum, PJ Tucker, Myles Turner, Kemba Walker. Dovevano essere questi i 20 giocatori tra cui Gregg Popovich avrebbe selezionato i 12 con i quali andare ai Mondiali di Cina 2019 per scrivere un altro capitolo ...

Finale Trentino Basket Cup – L’Italia strapazza la Costa d’Avorio : buon test in vista dei Mondiali di Basket 2019 : L’Italia batte la Costa d’Avorio nella Finale della Trentino Basket Cup: buon test per gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019 di settembre Dopo aver battuto la Romania nella gara d’esordio, disputata nella giornata di ieri e vinta con il punteggio di 88-60, L’Italia ha vinto la Finale della Trentino Basket Cup superando senza grossi problemi la Costa d’Avorio per 69-58. buon test match per gli azzurri in vista dei Mondiali di ...

Basket - Mondiali 2019 : il Giappone presenta il suo roster. C’è Rui Hachimura : Il Giappone sarà l’ultima squadra ad affrontare gli Stati Uniti nella prima fase dei Mondiali 2019 di Basket. La nazionale nipponica, infatti, è stata sorteggiata nel gruppo E insieme proprio a Team USA e a Turchia e Repubblica Ceca, con cui si giocherà il passaggio del turno. Ci sarà anche un po’ di NBA nel roster del Giappone. Infatti tra i sedici convocati per la rassegna iridata spicca Rui Hachimura, chiamato dai Washington ...