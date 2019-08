Basket – Europeo U16 Maschile | domani il debutto dell’Italia contro la Germania

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Gli azzurri all’esordio se la vedranno con lanel match che partirà alle ore 21, fiducioso coach Fucka Prende il viaa Udine l’della Nazionale Under 16. La squadra allenata da Gregor Fucka esordiscela, sabato si torna in campo per affrontare la Croazia mentre l’ultimo impegno del girone è previsto per domenica 11 agostola Russia. Tutte le partite si giocano alle ore 21.00, al PalaCarnera. Così coach Gregor Fucka: “il raduno è andato molto bene, abbiamo lavorato sodo dal primo giorno. Ora è arrivato il momento di giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo per affrontare la. Il girone è equilibrato, sfideremo tre squadre molto attrezzate ma siamo pronti. Sono certo che il pubblico di Udine ci darà una mano, così come la città ci ha sostenuto e supportato durante il periodo del raduno. Ora tocca a noi ...

