Bambino che legge

Prato - madre di un Bambino autistico sfrattata dalla casa popolare perché “possiede già un camper”. Assessore : “Approfondiremo” : La madre di un bambino autistico è stata sfrattata dall’alloggio popolare perché “possiede già un camper” di 16 Kw più potente rispetto al limite stabilito dalla legge. Succede a Prato, feudo del Pd dove l’11 giugno è stato riconfermato sindaco Matteo Biffoni. Protagonista della vicenda, raccontata dai quotidiani locali, Rossanna Stella, 53 anni, dipendente dell’Asl, che usava il mezzo proprio per portare il figlio ...

Pierluigi Diaco : «Io - che vorrei adottare un Bambino con Alessio» : Pierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherPierluigi Diaco e Alessio OrsingherA quasi due anni dalla loro unione, Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher sono più felici che mai. A rivelarlo è lo stesso giornalista nell’ultima puntata di Non disturbare, il programma di interviste ...

Trascorre una notte con la nuora - lei ora è incinta e lui teme che il Bambino possa essere il suo : Un uomo di 46 anni ha scritto sulla rubrica , “Dear Deidre” de The Sun, raccontando la sua storia per la quale è decisamente angosciato. L’uomo racconta questo: «Ho avuto una notte di sesso con mia nuora e sono così profondamente innamorato di lei che ho lasciato mia moglie». L’uomo spiega meglio: «La prima volta che mio figlio 26enne ha portato questa ragazza a casa, sono rimasto subito colpito. Ha 23 anni ed ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : EVA perderà il Bambino? : Un nuovo mistero è da poco arrivato dalla Germania. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, uno dei personaggi in assoluto più amati avrà un grave malore dalle conseguenze davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe prossimamente in onda oltralpe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eva incinta di Christoph? Eva, Tempesta d’amore © ARD Christof Arnold Già da parecchio ...

Inferno in autostrada : bus in fiamme. Almeno 5 morti - anche un Bambino : Ancora fiamme e tanta paura in autostrada. Stavolta in Turchia, dove questo pomeriggio un clamoroso incidente ha bloccato la circolazione e portato fuoco e morte sull’asfalto. Un pullman partito da Ankara e che aveva come direzione Cannakkale ha preso fuoco durante il tragitto, per cause ancora da accertare. Il bilancio è tremendo: ci sono Almeno 12 feriti mentre 5 i morti accertati. Il bus era di tipo turistico e trasportava 30 persone. Molti ...

Milan - Leao si presenta : caratteristiche - idoli rossoneri da Bambino e grandi motivazioni : Rafael Leao, nuovo acquisto del Milan, si presenta in un’intervista ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole. “Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che il Milan possa raggiungere i suoi obiettivi. Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Mi ...

28enne si fa amputare la sua gamba destra perché sin da quando era Bambino non gli piaceva : Una storia assurda quella di David Openshaw, un ragazzo di soli 28 anni, che si è fatto amputare la sua gamba destra. Il ragazzo già dall’età di quattro anni desiderava che una delle sue gambe fosse amputata perché, a suo dire, lo faceva sentire molto a disagio con i suoi coetanei. Il ragazzo si è rivolto a molti chirurghi australiani che però hanno sempre rifiutato di effettuare l’operazione per amputargli la gamba. David ha ...

Bambino di tre anni cade dal sesto piano - cosa fa la gente che sta per strada - il video è sconvolgente : Un Bambino di tre anni in Cina è caduto dal sesto piano Quella che poteva essere una tragedia ma, per fortuna non lo è stata, è avvenuta a a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Il Bambino che, evidentemente si era sporto un po’ troppo dal balcone, è precipitato facendo un volo dal sesto piano. Giù per strada c’era tanta gente che è riuscita in tempo utile a recuperare una coperta e ad accogliere i Bambino che, in questo modo, non si è ...

Questa GIF della regina Elisabetta che rincorre il principe William da Bambino ti farà sorridere : LOL The post Questa GIF della regina Elisabetta che rincorre il principe William da bambino ti farà sorridere appeared first on News Mtv Italia.

Trento : Bambino rifiutato dalla famiglia perché autistico : Questa vicenda giunge dal Trentino: un bambino di 11 anni è stato rifiutato dalla sua famiglia perché autistico e ora è affidato al Tribunale dei minori. A denunciare pubblicamente il fatto sono gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia in Trentino che segue le persone con autismo. La Fondazione ha usato i suoi canali social ufficiali per rendere nota la vicenda e provare a trovare una soluzione. Gli operatori spiegano che ...

Torino - trapianto per un Bambino che ha vissuto 18 mesi con cuore artificiale esterno : L’ospedale Regina Margherita di Torino era diventato la sua casa negli ultimi 18 mesi. In particolare la stanza numero 10 del reparto di Cardiochirurgia pediatrica al sesto piano, quella con una cicogna sulla porta, in cui ha trascorso 520 giorni attaccato ad un cuore artificiale esterno. La malattia ha costretto Giacomo, tre anni, a non poter uscire: si tratta di una forma particolarmente grave di cardiomiopatia dilatativa, ossia un ...

Bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

Incidente stradale di Alcamo - morto anche il secondo Bambino : E' spirato all'Ospedale Villa Sofia di Palermo anche il secondo bambino coinvolto nell'Incidente di Alcamo del 12 luglio scorso.

Incidente di Alcamo - è morto anche il secondo Bambino : Luca Sablone Il fratello era ricoverato al reparto neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo: Antonino muore a causa delle gravi lesioni cerebrali Notizia drammatica che aggrava ulteriormente la tragedia di Alcamo: anche Antonino Provenzano ha perso la vita. Il bimbo di 9 anni è deceduto a causa delle gravi lesioni cerebrali con cui ha dovuto fare i conti in seguito al brutale Incidente avvenuto allo svincolo di Alcamo ...