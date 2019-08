Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz | domani si alza il sipario | subito dodici

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo in programma nei giorni seguenti, mentre per due lanciatori sarà già l’ora della finale diretta che assegna punti Sarannogli azzurri impegnati nella prima giornata di gare a, in Polonia, per gli, al via venerdì 9 agosto alle 18.30. Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo in programma nei giorni seguenti, mentre per due lanciatori sarà già l’ora della finale diretta che assegna punti. Proprio alle 18.30 tocca a Daisy Osakue nel disco: l’oro dell’Universiade di Napoli avrà a disposizione tre lanci per cercare di portarsi nelle prime quattro posizioni in classifica, così da poter competere anche per il lancio finale, il quarto, come previsto dal regolamento della manifestazione. L’altro azzurro dei lanci in pedana ...

valessandra59 : RT @atleticaitalia: #atletica TUTTI PER LA SQUADRA ?? Azzurri in partenza verso gli Europei per nazioni di #Bydgoszcz2019... FORZA RAGAZZI… - SilviaCantoia : RT @atleticaitalia: #atletica Parla il DT azzurro Antonio La Torre a due giorni dagli Europei a squadre di #Bydgoszcz2019: 'L'obiettivo è l… - DeuringerEnrico : RT @apetrazzuolo: Atletica: Europei a squadre con 54 azzurri -