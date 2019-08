Atletica | Coppa Europa 2019 | Italia | salvezza non scontata Non bisognerà sbagliare nulla

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) L’scenderà in campo a Bydgoszcz (Polonia) con un solo, unico grande obiettivo: conquistare lanegli Europei a squadre dileggera, la cara vecchiache ha cambiato il nome ma non la sostanza. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per strappare la permanenza nella massima serie ma il compito non sarà così semplice visto che quest’anno sono previste ben cinque retrocessioni: parteciperanno 12 formazioni e dunque soltanto le migliori sette rimarranno in Serie A insieme alla vincitrice della cadetteria che verrà promossa. La compagine guidata dal Direttore Tecnico Antonio La Torre se la dovrà verosimilmente vedere con Grecia, Ucraina, Svizzera, Repubblica Ceca, Finlandia, Spagna e Svezia mentre Germania, Gran Bretagna, Francia e Polonia dovrebbero sfidarsi per il trofeo. Sulla carta la Finlandia e la Grecia sembrano decisamente ...

