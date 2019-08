Astronomia | spettacolo nel weekend | la Luna passerà tra Giove e Saturno | visibile anche

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Le sere del 9, 10 e 11 agosto saranno imperdibili per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Guardando fuori, infatti, avremo la possibilità di osservare laaccompagnata nel cielo da due importanti corpi celesti. Infatti, se la luce dellaostacolerà le osservazioni delle stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi durante il picco nella notte tra 12 e 13 agosto, i pianetisaranno un bel premio di consolazione. Ma non disperate: per tutti gli amanti delle “Lacrime di San Lorenzo”, ossia le stelle cadenti di agosto, è già possibile osservare le meteore sfrecciare nel cielo in queste notti, prima che la luce dellarenda invisibili quelle più deboli. Per maggiori dettagli -> Sciame meteorico delle Persedi: come, dove e quando vedere le stelle cadenti prima del picco durante ladello Storione INFO Tornando alla spettacolare ...

IlFiloMugello : - PianMune : Si sta avvicinando la settimana delle stelle cadenti: ??venerdì 9 agosto Serata di Astronomia ??sabato 10 agosto Gr… -