Anticipazioni Una Vita di fine agosto | Ursula viene trasferita in clinica psichiatrica

Dolunay - Anticipazioni : i coniugi Aslan riescono ad ottenere l'affidamento di Bulut : Molti colpi di scena attendono i fan di 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nel corso delle prossime settimane, dopo la celebrazione delle nozze lampo di Nazli e Ferit. Ricordiamo che la soap opera turca tornerà regolarmente in onda lunedì 19 agosto dopo un meritata pausa estiva a cavallo del ferragosto. Stando agli spoiler nel corso delle prossime settimane assisteremo a puntate molto emozionanti con al centro, ancora una volta, i due novelli ...

Dolunay - Anticipazioni : Ferit apprende che Deniz ha salvato la vita a Nazli : Novità in arrivo per Ferit Aslan, protagonista della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler delle prossime puntate segnalano che il ricco imprenditore nutrirà alcuni dubbi sulla moglie quando scoprirà finalmente il motivo per cui Nazli Piran ha deciso di abbandonarlo all’altare il giorno delle loro nozze. Nello specifico, l’architetto dopo essersi preoccupato seriamente per il pessimo stato di salute della sorella di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : La vendetta di Silvia Reyes : Silvia, rimasta vedova del suo adorato Arturo, cercherà la sua vendetta e ucciderà Blasco. Dopo la resa dei conti la Reyes lascerà per sempre Calle Acacias.

Anticipazioni Una Vita : Samuel sul punto di commettere un altro omicidio : Una Vita Anticipazioni: Samuel dimostra di non essere cambiato, il folle piano contro Blanca e Diego Samuel dimostra di non essere per nulla cambiato, nelle prossime puntate di Una Vita. Nel corso degli episodi in onda attualmente su Canale 5, il minore dei fratelli Alday ha mostrato tutto il suo appoggio a Blanca e Diego. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Samuel sul punto di commettere un altro omicidio proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 8 agosto 2019 : anticipazioni puntata 782 di Una VITA di giovedì 8 agosto 2019: Diego spiega a Samuel che Riera è andato a cercare il dottor Pallero. L’investigatore giunge a Villamanzanos e scopre però che il medico è morto, poi viene aggredito sulla strada del ritorno. Silvia consegna ad Arturo una lettera di Elvira; il colonnello la legge e comprende che c’è ancora un po’ di speranza per ricucire il loro rapporto. I Palacios rientrano in ...

Una Vita Anticipazioni 8 agosto 2019 : Celia scopre il segreto di Lucia : Lo zio Joaquin scrive a Celia per informarla che Lucia è scappata di casa mentre Riera trova il dottor Pallero morto.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 12-17 agosto 2019 : Silvia Rapita! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 12 agosto a sabato 17 agosto 2019: Samuel rilasciato grazie a Liberto! Flora in carcere! Silvia in pericolo… Anticipazioni Una Vita: Diego ritrova il cadavere di Jaime Alday, mentre Samuel viene trattenuto ancora in carcere. Silvia rapita da una sua vecchia conoscenza, mentre Flora ferisce gravemente El Indio per difendere El Peña! Ursula pugnala al petto Carmen e scappa con Moises! Colpi di ...

Una Vita Anticipazioni : ecco cosa succede a fine agosto 2019 : Che cosa succederà nel quartiere di Acacias a fine agosto 2019? ecco il nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela Una Vita: Arturo confessa a tutti che sta diventando cieco Spinto da Silvia (Elia Galera), Arturo (Manuel Reguiero) deciderà di essere completamente sincero con i suoi vicini e confesserà loro di stare per diventare cieco a causa della cataratta che l’ha colpito. Accantonate le remore ...

Una vita - Anticipazioni 12 – 16 agosto : Diego trova il cadavere decomposto del padre : Le anticipazioni della soap ‘Una vita’, relative agli episodi in onda da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto, svelano il dramma di Diego. L’uomo troverà il cadavere del padre Jaime in avanzato stato di decomposizione. Silvia, invece, verrà aggredita e poi rapita e tenuta segregata. L’appuntamento è alle ore 13:40.Continua a leggere

SPIRITO LIBERO/ Anticipazioni 6 Agosto : una storia d'amore ma.. - fiction Canale 5 - : SPIRITO LIBERO fiction Canale 5: Anticipazioni martedì 6 Agosto, Alexandra Winkler decide di non accettare l'eredità. L'apertura del testamento però cambia tutto...

Una Vita/ Anticipazioni 6 agosto : ed ecco arrivata Lucia! : Una Vita, Anticipazioni puntata 6 agosto 2019: mentre Samue continuerà a fare il doppio gioco con Diego, Arturo vivrà un vero e proprio dramma.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019 : anticipazioni puntata 781 di Una VITA di mercoledì 7 agosto 2019: Arturo tenta di togliersi la VITA, ma Felipe ha tolto le pallottole dalla pistola; convocato dal colonnello a casa sua, l’avvocato lo convince a rinunciare al suo folle proposito. Intanto Silvia torna ad Acacias con una lettera di Elvira per Arturo. Samuel fa finta di non sapere niente di suo padre Jaime e promette a Diego di rivolgersi a Felipe affinché ...

Una Vita Anticipazioni 7 agosto 2019 : Arturo pronto a spararsi ma una lettera gli salva la vita : Arturo sta per spararsi mettendo fine alla sua vita ma Silvia gli porta una lettera di Elvira, che gli concede il suo perdono.

Bitter Sweet Anticipazioni 6 agosto 2019 : Le nozze di Nazli e Ferit sono una messinscena : Nazli accetta di sposare Ferit affinché Bulut torni a vivere con suo zio. Demet e Hakan intanto continuano a tramare contro i due rivali e cercano di corrompere Deniz.