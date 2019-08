Anticipazioni Il Segreto | Prudencio compra il negozio di vini e assume Antonio Marchena

Il Segreto - Anticipazioni : Prudencio acquista la locanda di Fe : Le anticipazioni della famosa soap opera iberica Il Segreto sono ricche di interessanti curiosità. Nelle prossime puntate della serie televisiva, in merito alle quali non è stata comunicata la data della messa in onda, Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Josè Milan, penserà di acquistare la locanda che apparteneva a Fe Perez. Nel frattempo, Francisca Montenegro chiederà a Prudencio di controllare i conti della villa. In seguito, Francisca ...

Il Segreto - Anticipazioni di settembre : Francisca vuole uccidere Fernando e Roberto : Nelle anticipazioni de Il Segreto riferite alle puntate che vedremo a settembre nel nostro paese, Francisca Montenegro metterà in piedi un piano astuto contro Fernando Mesia e Roberto, avvalendosi della complicità del fido capomastro Mauricio. Tuttavia, proprio il capomastro tradirà la Montenegro tramando alle sue spalle per cercare di sabotare il suo piano. Intanto, Maria Castaneda e il cubano Roberto cercheranno di fuggire da Puente Viejo per ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole : Francisca ucciderà Roberto? : Il SEGRETO, Anticipazioni italiane e spagnole: la soap è in pausa fino al 26 agosto, cosa succederà al suo ritorno? Ecco le novità

Una Vita Anticipazioni 8 agosto 2019 : Celia scopre il segreto di Lucia : Lo zio Joaquin scrive a Celia per informarla che Lucia è scappata di casa mentre Riera trova il dottor Pallero morto.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fernando ha intenzione di distruggere Puente Viejo : Prosegue la pausa estiva della telenovela Il Segreto, che tornerà su Canale 5 a partire dal 26 agosto. In attesa di ritrovare Donna Francisca e "colleghi" sulla rete ammiraglia Mediaset, i telespettatori italiani potranno comunque tenere d'occhio gli episodi attualmente in onda in Spagna che non subiranno alcuna interruzione durante il mese di agosto. Diversi personaggi ben noti in Italia continuano ad essere grandi protagonisti anche nel paese ...

Il Segreto Anticipazioni : ROBERTO riuscirà a ingannare FRANCISCA? : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 26 agosto, i telespettatori dovranno prestare attenzione alle mosse di ROBERTO Sanchez (Juan Dos Santos), l’amico cubano di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn); l’uomo avvierà infatti un piano per imbrogliare la perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas), anche se non è affatto detto che tutto vada per il verso giusto… Il Segreto, news: ROBERTO ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole al 9 agosto : Maria incasterà Dori che voleva fermare la sua cura : Le puntate italiane de il Segreto sono andate in vacanza venerdì 2 agosto e ritorneranno in scena a partire da lunedì 26 agosto. Gli appassionati della telenovela potranno però restare sempre aggiornati sulle vicende dei loro personaggi preferiti seguendo le anticipazioni che arrivano dalla Spagna, dove non ci sarà nessuna pausa estiva. Secondo le ultime indiscrezioni, nel periodo compreso dal 5 agosto al 9 agosto ci saranno numerosi colpi di ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 12-16 agosto 2019 : Notizia Shock per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019: Roberto rinuncia alla proposta di Francisca per amore di Maria! Fe parte sola… Anticipazioni Il Segreto: Roberto compra la banca di Francisca e la spiazza rifiutando la sua offerta! Elsa litiga con Isaac e difende Alvaro! Fe delusa da Mauricio che non vuole partire con lei, ma restare a Puente Viejo! Dalle anteprime sulla soap iberica, trapela una settimana ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè finge di morire per sfuggire a Faustino : La telenovela Il Segreto ha cominciato ufficialmente le sue vacanze estive ieri 5 agosto. La sospensione, proprio come Beautiful, durerà ben tre settimane e la serie iberica tornerà nella rete ammiraglia Mediaset lunedì 26 agosto, riprendendo le trame là dove erano state interrotte. L'attesa sarà lunga ma nelle puntate di fine mese e inizio settembre i colpi di scena saranno all'ordine del giorno. Grande protagonista sarà Fé che dovrà fare i ...

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succede a fine agosto 2019 : Terminata la breve pausa estiva che è cominciata oggi, le vicende de Il Segreto riprenderanno a fine agosto 2019. ecco quindi il nostro post che ricapitola brevemente le anticipazioni su tutto quello che succederà a Puente Viejo in quel periodo… Mauricio inscena la morte di Fe Per evitare che Faustino possa rintracciarla e portare a termine il suo omicidio, Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) si avvarrà dell’aiuto del dottor Alvaro Fernandez ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro scappa a Madrid con i soldi di Elsa : Le Anticipazioni della longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' rivelano che, nelle prossime puntate, sarà al centro delle trame il rapporto tra Elsa e Alvaro. La Laguna dimostrerà di non essere fortunata in tema di matrimoni e il rapporto sentimentale con il medico nasconderà delle insidie. La ragazza rimarrà sorpresa dal comportamento del Fernandez che, a poche ore dalle nozze, la lascerà. Questo gesto del dottore darà nuova linfa alle trame ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole al 9 agosto : Fernando vuole interrompere la terapia di Maria : Le puntate italiane de Il Segreto oggi 5 agosto vanno in vacanza e saranno assenti dai palinsesti di Canale 5 per ben tre settimane, ritornando in scena a partire dal 26 agosto. Gli appassionati della telenovela iberica potranno però restare informati sulle vicende dei loro personaggi preferiti grazie alle novità in arrivo dalla Spagna dove non ci sarà alcuna sospensione estiva. Al contrario, nel periodo compreso dal 5 al 9 agosto, ci saranno ...

Il Segreto - Anticipazioni : l’enoteca di Fè finisce nelle mani di Prudencio : Colpo di scena in arrivo, nelle prossime puntate italiane del popolare sceneggiato iberico “Il Segreto” la cui programmazione deve ancora essere annunciata. Dagli spoiler si evince che Prudencio Ortega dopo aver smesso di stare al servizio di Francisca Montenegro, si renderà protagonista di un gesto clamoroso. Il fratello di Saul a seguito dell'improvvisa partenza di Fernando Mesia, acquisterà il negozio di Fè Perez, che nel frattempo si vedrà ...