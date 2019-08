Andrea Dovizioso MotoGP | GP Austria 2019 | “Vogliamo il poker al Red Bull Ring | Marquez

VIDEO Andrea Dovizioso spiega dove fa la differenza Marc Marquez : Il secondo posto conquistato oggi è il massimo possibile che Andrea Dovizioso potesse raggiungere nel corso del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP. Il pilota forlivese nulla ha potuto contro l’ennesimo trionfo di Marc Marquez, un pilota che sta scrivendo la storia della MotoGP e, volta dopo volta, i record della classe regina. L’analisi del portacolori della Ducati punta l’attenzione sul modo di guidare dello ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Sarà importante trovare una buona messa a punto nel warm-up” : Andrea Dovizioso ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il centauro della Ducati si è ben difeso e domani aprirà la seconda fila sulla griglia di partenza, il forlivese si è difeso in difficili condizioni di asfalto e in gara andrà a caccia della vittoria sfidando Marc Marquez che scatterà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dell’intervista su ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Passo in linea con i migliori - prove libere pazze” : Andrea Dovizioso si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere, ha stampato il miglior tempo nella sessione mattutina e poi nel pomeriggio ha chiuso in quarta posizione a un paio di decimi da Fabio Quartararo. Un risultato abbastanza positivo per il centauro della Ducati che va a caccia della vittoria a Brno per provare a tenere aperta la lotta per il titolo iridato, il GP di Repubblica Ceca è incominciato bene per il forlivese che ...

VIDEO Andrea Dovizioso : “Luca Semprini era una bravissima persona” : Impegnato nel GP di Repubblica Ceca in quel di Brno Andrea Dovizioso si è detto soddisfatto sulle performance nelle prove libere e poi ha espresso ovviamente le proprie dichiarazioni nei confronti di Luca Semprini, 35enne bolognese, addetto stampa della Ducati, che è deceduto all’improvviso nell’hotel che ospitava la squadra. Andiamo a sentire le parole della prima guida della casa italiana. VIDEO – Andrea Dovizioso: ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Bisogna restare positivi : ci attendono piste favorevoli - dimostreremo il nostro potenziale” : Tutto pronto per la ripresa della stagione del Mondiale MotoGP 2019 anche in casa Ducati dopo la pausa estiva. Nonostante qualche risultato non all’altezza delle aspettative nelle ultime gara, Andrea Dovizioso si presenta all’appuntamento di Brno, in Repubblica Ceca, forte del secondo posto in classifica lontano ben 58 punti dal dominatore spagnolo Marc Marquez. Il pilota italiano però non si arrende e rilancia le proprie ambizioni ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Brno pista favorevole per la Ducati. Andrea Dovizioso - serve una vittoria per svoltare : Il Motomondiale si appresta a tornare a ruggire dopo un mese di vacanze estive che hanno permesso a team e piloti di rilassarsi un po’ e di ripresentarsi ora per l’imminente GP della Repubblica Ceca più carichi e affamati che mai. Lo storico circuito di Brno ospiterà infatti nel weekend la sessantasettesima edizione dell’appuntamento ceco nel calendario e inaugurerà una rapida successione di dieci corse in pochi mesi che ...

MotoGp – Andrea Dovizioso apre al ritiro : “so già cosa farò. Altro team dopo la Ducati? Ecco cosa penso” : Andrea Dovizioso ha le idee chiare in merito al suo futuro: il pilota Ducati ha già in mente in che modo concludere la sua esperienza in MotoGp e il suo percorso in Ducati dopo 7 stagioni passate in Ducati, con la carta d’identità che segna il numero 33 alla voce “età”, Andrea Dovizioso si interroga in merito al suo futuro. Intervistato da Motorsport, il pilota italiano ha spiegato di aspettare il 2020 per prendere una ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “La velocità è preoccupante - lenti a centrocurva : bisogna lavorare - gli altri crescono” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza ed è riuscito a chiudere con un piazzamento comunque onorevole ma il risultato non può essere accolto con favore. Il centauro della Ducati è molto deluso e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Tutto è spinto al limite ...

VIDEO Danilo Petrucci - il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo giro del GP di Germania 2019 : Potremmo definirla la “guerra dei poveri” ma oggi in Ducati il quarto del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, era il massimo che si poteva. Sono stati i due alfieri di Borgo Panigale a disputarsi il piazzamento ed all’ultimo giro l’umbro Danilo Petrucci l’ha spuntata sul forlivese Andrea Dovizioso. Un quinto posto amaro su tutti i fronti per il “Dovi”, vista soprattutto la vittoria ...

VIDEO MotoGP GP Germania 2019 : Andrea Dovizioso imbufalito con Karel Abraham : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP non hanno riservato grandi sorrisi ad Andrea Dovizioso, anzi. Il pilota romagnolo della Ducati, infatti, non è riuscito a salire in Q2 per pochissimi millesimi nei confronti di Takaaki Nakagami, chiudendo in 13esima posizione. Come se non bastasse questo, “Desmo Dovi” ha anche avuto da ridire con Karel Abraham che, a suo dire, lo ha ostacolato nella pit lane del Sachsenring. ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Soffriamo in centrocurva - circuito difficile” : Andrea Dovizioso è reduce da un pessimo venerdì di prove libere valide per il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha concluso al nono posto e ha faticato anche sul posso gara, le sue sensazioni non sono positive in vista del prosieguo del weekend. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Andrea Dovizioso. VIDEO Andrea Dovizioso: “SOFFRIAMO IN centrocurva” ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono nono - non è il massimo. Facciamo fatica a centrocurva” : Andrea Dovizioso ha concluso al nono posto la giornata di prove libere valide per il GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha faticato a ingranare al Sachsenring, non è riuscito a brillare e ha sofferto su un tracciato sinistrorso che già alla vigilia si presentava come particolarmente insidioso per la moto di Borgo Panigale. Il forlivese cercherà di rialzarsi nella giornata di domani con l’obiettivo ...