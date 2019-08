Anche Di Maio cancella la sua agenda | “Orgogliosi del no alla Tav | qualunque sia la

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Ci attaccano Anche su questo - amen. Per noi parlano i fatti” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, liquida con un post su Facebook gli attacchi ai ministri del M5s e al Reddito di cittadinanza arrivati nelle ultime ore, anche dalle fila delle Lega: "Ogni giorno riceviamo attacchi, attacchi anche al Reddito di cittadinanza, attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle. Sapete cosa penso? Amen".

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - Anche gli elettori grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - Anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Dopo Salvini Anche Luigi Di Maio va in vacanza (tra carezze e abbracci) con la sua Virginia - : Novella Toloni Il vicepremier si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla sua fidanzata. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato in esclusiva gli scatti delle effusioni d'amore tra i due Procede a gonfie vele la storia d'amore tra il vicepremier Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Solo pochi giorni fa la coppia si è mostrata felice e serena sui social prima di recarsi a un incontro formale con gli ...

M5s - gli iscritti approvano tutte le modifiche proposte da Di Maio : passa Anche il “Mandato Zero”. Espresse 123mila preferenze : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato tutte le cinque proposte di modifica all’organizzazione del partito proposte da Luigi Di Maio e messe al voto sulla piattaforma Rousseau, compresa la novità del cosiddetto “Mandato Zero” per consiglieri comunali e provinciali. In totale, sono state oltre 123mila le preferenze Espresse per tutti i cinque quesiti messi al voto dal capo politico, come annunciato sul Blog delle ...

Luigi Di Maio - pronto il patto tra M5s e Pd per farlo fuori. Ad essere escluso dai dem Anche Matteo Renzi : A ritrovarsi da soli, alla fine, saranno Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L' isolamento dei due leader, però, non esclude affatto un futuro matrimonio fra quel che resterà del Pd, dilaniato da risse interne, e la componente di sinistra del Movimento 5 Stelle, riconducibile a Roberto Fico, in modo da so

Mandato zero - Rizzetto (Fdi) : “Di Maio inadeguato e attaccato a poltrone. Anche Grillo lo stronca” : Il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, intervistato da Fanpage.it commenta la decisione del M5s e di Luigi Di Maio di abolire la regola del doppio Mandato per i consiglieri comunali: "È una inversione a U notevole, drammatica. Grillo ha stroncato questa iniziativa con la sua consueta ironia, scomunicando Di Maio". Secondo Rizzetto con questa scelta Di Maio si è dimostrato "inadeguato" e sta facendo "di tutto per l'attaccamento alle ...

Luigi Di Maio sul salario minimo : 'Vi prometto che presto diventerà legge Anche in Italia' : Luigi Di Maio ha postato un video sulla sua pagina Facebook, dove ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers, iscritti al Movimento 5 Stelle e simpatizzanti riguardo una tematica importante. Oggetto dell'intervento è il 'salario minimo'. Nel video, il vicepremier precisa che l'articolo 36 della Costituzione italiana evidenzia come "ogni cittadino italiano ha diritto a una paga dignitosa". Ha proseguito ribadendo che è un diritto sancito ...

Salvini a Di Maio : «La fiducia è finita Anche sul piano personale» : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Vittoria - ultimo saluto a Simone : presenti Anche Di Maio e Musumeci : anche per Simone una grande folla ha voluto essere presente all'ultimo saluto, oggi pomeriggio a Vittoria. Quasi un funerale di Stato

Oggi i funerali di Simone - l’11enne investito dal Suv : a Vittoria Anche il Vicepremier Di Maio : Oggi l'ultimo addio all'11enne investito dal suv insieme al cuginetto mentre giocavano davanti alla porta di casa nel centro storico della cittadina in provincia di Ragusa. I funerali di Simone saranno celebrati dal Vescovo di Ragusa alle 16 di Oggi nella Chiesa di San Giovanni Battista.Continua a leggere

Di Maio incontra gli attivisti M5s Lazio e arriva Anche Di Battista : Alessandro Di Battista arriva all’ingresso della grande sala, dove è stata convocata l’assemblea M5s Lazio, e viene accolto dagli attivisti che gli chiedono selfie e foto. Luigi Di Maio fa il suo ingresso e sale subito sul palco. I due non hanno il tempo di incrociarsi.Il capo politico M5s sta girando l’Italia per ascoltare i meet up sui territori e oggi è il turno di quelli laziali. Non poteva mancare colui che, ...