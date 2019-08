Ancelotti | “La squadra mi è piaciuta Si parla troppo di James e Lozano Il mercato

Elmas : “La telefonata di Ancelotti è stata fondamentale per scegliere” : Comincia la conferenza stampa di presentazione di Elmas dal ritiro del Napoli presenti oltre al giocatore il capo della comunicazione Nicola Lombardo, Edo De Laurentiis e un traduttore. Il calciatore ha scelto la maglia numero 12. “Prime impressioni in ritiro? “Sono molto felice di essere qui, mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia”. Se ho sentito Pandev? ...

Zazzaroni : “La priorità in attacco per Ancelotti è Rodrigo - Giuntoli è andato in Spagna per parlare col Valencia e non col Real per James…” : Zazzaroni questi gli obiettivi di Ancelotti Ivan Zazzaroni giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Ecco quanto ha dichiarato riguardo gli obiettivi di mercato del tecnico azzurro Carlo Ancelotti: “Giuntoli è andato a Valencia per parlare di Rodrigo, non è andato a Madrid per parlare di James. Per quest’ultimo i tempi sono lunghi, ...

Napoli - Ancelotti a tutto tondo : “La 10 a James? L’importante è la maglia azzurra. Insigne per Icardi?…” : Una serata passata in compagnia dei tifosi del Napoli per Carlo Ancelotti. E’ quanto successo a Dimaro ed è stata l’occasione per l’allenatore partenopeo di svelare alcuni retroscena di mercato e di dare alcune indicazioni sulla prossima stagione. A tenere banco è sempre la questione James Rodriguez: “Ci auguriamo che possa arrivare. Può giocare anche a centrocampo, io al Real lo utilizzavo anche lì, ma può giocare ...

Luperto a Kiss Kiss : “Lavorare con Ancelotti è unico. Ringrazio il mister perché mi ha fatto giocare” : Sebastiano Luperto ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss dopo i suoi primi giorni di ritiro a Dimaro, in cui ha raccontato le sue impressioni. Il difensore dice di essersi abituato ai ritiri e alla fatica che comportano e che l’allenamento procede con professionalità in attesa che al gruppo si uniscano anche i compagni di ritorno dalle nazionali: “Per me allenarmi con questi campioni è di grande stimolo, ti fanno ...

“La macchina infernale” - il nuovo componente dello staff di Ancelotti : Secondo giorno di ritiro per gli azzurri. Anche questa mattina fra sole e pioggia in un andirivieni meteorologico al quale Dimaro Folgarida ci ha abituati da tempo. Oltre l’attenzione agli esercizi tecnico-tattici dei 26 uomini a disposizione di Ancelotti, dagli spalti però l’attenzione è stata catturata da una sorta di “macchina infernale”, un carrello alto sopra il quale vi era posto almeno un computer con una o più ...