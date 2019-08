Amici | Tish elimina foto della scuola e i fan insorgono | ecco perché lo ha fatto

Amici - Alberto Urso dopo Tish fa strage di cuori? Voce clamorosa : chi è la sua ultima preda : La coppia composta da Tish e Alberto Urso va definitivamente cancellata, con buona pace dei fan di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 dove la coppia si era formata. Ora si vocifera circa la vicinanza del trionfatore dell'ultima edizione di Amici con Valentina Vernia: si parla di un

Tish - ancora una “trasformazione”. Dopo Amici - ora ecco come si mostra : Tish è stata sicuramente una dei personaggi che hanno fatto più discutere all’ultima edizione di Amici. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha poi battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il tenore (e vincitore). come sanno bene i fan di ...

Alberto Urso beccato con ‘lei’ (ex Amici). E no - non è Tish : la foto del bacio : Da quando ha trionfato ad “Amici 18” Alberto Urso sta in giro per l’Italia. Ma il tenore dagli occhi di ghiaccio, adulato dalle ragazzine, anche se giovanissimo (ha 22 anni, ndr) è rimasto con i piedi per terra. È protetto da persone che credono in lui ma soprattutto gli vogliono bene. Ha trionfato dimostrando che la musica lirica può superare certi confini e arrivare ai giovani, ma è stata la sua versatilità – rappando ...

“Tish più truccata di un motorino rubato”. Parla ‘lui’. E il commento fa infuriare i fan della cantante di Amici : Amici di Maria De Filippi è finito e tra i personaggi che hanno spiccato c’è sicuramente Tish. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il giovane tenore. Alberto e Tish infatti hanno vissuto un ...

Alberto e Tish di Amici - lo notano tutti. Una foto e il gossip si riaccende : E si ritorna a parlare di Tish e Alberto Urso, i due cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi. Alberto, che ha trionfato a questa ultima edizione del talent di Canale 5, ha tagliato un traguardo importante: “Oggi mi hanno comunicato che Solo è disco d’oro! Ci tengo a dirvi che questo riconoscimento è tutto vostro perché senza di voi sarei veramente solo”. Anche Tish nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio ai fan attraverso i suoi ...

Amici - Tish appesa al cornicione di un palazzo : perché questa foto fa impazzire di gioia i fan : Un annuncio importante per Tish, concorrente dell'ultima stagione di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Annuncio che ovviamente arriva dai social, su Instagram: ha infatti realizzato la sua prima clip musicale. La notizia ha soddisfatto i fan, che spesso le rimproverano di "latitare" su

Amici - Tish fa una grande sorpresa ai fan e compare appesa a un palazzo : Primo video musicale di Tish: l’incontenibile emozione della cantante di Amici di Maria De Filippi Tish di Amici ha fatto un importante annuncio attraverso i canali social: ha realizzato il suo primo video musicale! Una notizia che ha lasciato senza parole i fan, che hanno sempre lamentato il fatto di venire poco aggiornati; Tish, questa […] L'articolo Amici, Tish fa una grande sorpresa ai fan e compare appesa a un palazzo proviene ...

Amici - la decisione sconvolgente di Tish : nuovo look - come si è conciata la star di Maria De Filippi : Stupisce ancora Tish, tra le concorrenti più amate dell'ultima edizione di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Questa volta stupisce scegliendo un doppio colore per i suoi capelli: da una parte arancione, dall'altra molto più scuri. Una mezza pazzia, che però i fan hanno

Amici - disastrosa gaffe di Tish su Instagram : clamoroso - non si accorge di niente : Ops, gaffe su Instagram per Tish, amatissima concorrente dell'ultima edizioni di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tish infatti ha pubblicato sul social un link impossibile da cliccare: i fan hanno notato l'errore, ma lei no, dato che non lo ha corretto. Tish su Instagram

Amici - Tish e Alberto Urso stanno insieme? Esplode il gossip - un indizio clamoroso : Il pettegolezzo è di quelli davvero clamorosi: Tish e Alberto Urso, dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, stanno insieme? Ufficialmente no, almeno perché nessuno dei due protagonisti del programma di Canale 5 si è sbilanciato. Ma gli addetti ai lavori hanno notato in questi ultimi giorni una qu

Amici - il grosso problema di Giordana Angi : foto con Tish e Alberto Urso - che faccia fa : Ribaltone ad Amici a quasi due settimane dalla fine dell'edizione 2019. Il vincitore Alberto Urso, Tish e Giordana Angi, tre grandi protagonisti, divisi da rivalità (e amori litigarelli) si sono ritrovati fuori dagli studi di Maria De Filippi in compagna di Rudy Zerbi, giudice mai troppo tenero del

Giordana e Tish amiche dopo Amici? La foto che scatena i fan : Amici news, Tish e Giordana: è nata un’amicizia o ancora non si sopportano? Sembra proprio che sia tornato il sereno tra Giordana e Tish di Amici 2019. Terminata l’esperienza televisiva, hanno deciso di mettere da parte le loro antipatie, preferendo avere un rapporto civile. Non si può parlare di vera e propria amicizia, però si […] L'articolo Giordana e Tish amiche dopo Amici? La foto che scatena i fan proviene da Gossip e Tv.

Amici - Tish ‘cambia faccia’. Fan senza parole : com’è diventata : Ilook eccentrici sono, da sempre, il suo biglietto da visita. Stavolta, però, Tish ha spostato ancora un po’ più avanti l’asticella della trasgressione, abbassando di qualche gradazione la tinta di rosso che caratterizza il suo hairstyle. Il risultato è stata una testa rosso fuoco che fa impazzire fan. Tish, infatti, ha salutato i followers con uno scatto in cui si mostra carica di trucco, con labbra color verde petrolio, ...