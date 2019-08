Allerta Meteo | altra giornata di maltempo al Nord Piogge e temporali anche al Centro

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019)– L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per ilche da giorni colpisce in modo intenso ile il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo sciroccooggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma alcontinuanoche nel pomeriggio/sera si intensificheranno in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia, dove ilESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato il livello “2” diprevedendo “grandine molto grande“. Intanto ilsi sta estendendoal, con molte nubi e qualche pioggia. Nel pomeriggio soprattutto in Toscana avremo precipitazioni diffuse, mentre domani al Sud tornerà il maestrale e avremo molte nubi nel basso Tirreno, ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE #8agosto su parte della Lombardia. #allertaGIALLA in Veneto, Emilia-Romagna e su settori di Lomb… - TgLa7 : Maltempo, ancora emergenza in Lombardia. Allerta meteo in tutto il nord - DPCgov : ?? #1agosto ?? #allertaGIALLA per rischio temporali in Veneto ????? L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situa… -