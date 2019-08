Alleanze e scenari | chi vincerebbe  se si andasse al voto ora | Il sondaggio

Fonte : corriere

(Di giovedì 8 agosto 2019) Secondo l’ultima rilevazione Ipsos, il partito di Salvini conquisterebbe il 36%: con il 7,1% di Fratelli d’italia l’alleanza arriverebbe al 43,5%. Centrodestra unito al 50,6%

