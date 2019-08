Allarme Dengue | torna dalle vacanze e scopre di essere malato | al via piano di prevenzione

Dengue - epidemia nazionale nelle Filippine/ 622 morti e 146 mila casi : è Allarme : Dengue, Filippine ha dichiarato un'epidemia nazionale: rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 98% in più dei casi registrati, le ultime.

Dengue - dopo il Bangladesh è Allarme anche nelle Filippine : “I morti sono 622” : Il governo delle Filippine ha dichiarato una “epidemia nazionale di Dengue” in seguito ad un forte aumento dei morti causati da questo virus nel Paese: dall’inizio dell’anno – ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Bbc – almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio scorso sono stati registrati almeno 146.000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In luglio ...

Attenzione a questi sintomi! Allarme in Italia febbre Dengue : Due casi di Dengue a Bologna nel giro di pochi giorni. Dopo quello di mercoledì scorso, ieri sera è stato segnalato un nuovo episodio della malattia infettiva causata dalla puntura di zanzara tigre. Il Comune avvisa che da questa notte saranno attivate le misure di profilassi nella zona colpita che comprende le vie Dagnini, largo Lercaro, Gigli, Ruggi e Silvagni, nel quartiere Murri.\\ Per questo “si chiede a tutti i residenti, amministratori ...

Dengue a Bologna : Allarme in Emilia/ Disinfestazione in città : le zone colpite : allarme Dengue a Bologna, rischi in Emilia Romagna: virus importato dal sud-est asiatico col pericolo per diverse zone della città felsinea.