Allarme clima | mangiare meno carne per salvare il pianeta

"Il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni". L'Allarme dell'Onu : Il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto ...

Greenpeace lancia Allarme clima : incendi in Siberia : Greenpeace lancia allarme incendi in Siberia, documentato da una squadra Russa i massicci incendi che stanno interessando la Grande foresta

Clima - Rossi : “E’ una sfida senza precedenti ma la politica non agisce sebbene siamo in pieno Allarme” : “Impressiona il fatto di leggere che in Groenlandia il ghiaccio si scioglie al ritmo di miliardi di tonnellate al giorno, mentre brucia la Siberia, il Canada e l’Alaska, e si distrugge la foresta dell’Amazzonia. Il riscaldamento globale favorisce gli incendi e le fiamme stesse aumentano il riscaldamento globale, scaricando nell’atmosfera milioni di tonnellate di CO2. I ghiacci che si ritirano aumentano le zone scure del ...

Clima - sempre più fenomeni estremi - l'Allarme della climatologa : "Non sappiamo a cosa andremo incontro" : "È innegabile che, negli ultimi anni, nel nostro paese è aumentata sia l'intensità che la frequenza dei fenomeni atmosferici estremi". A riferirlo è Marina Baldi, Climatologa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). "Dalle ondate di calore particolarmente durature alle grandinate violente, anch

Agricoltura - Coldiretti : è Allarme invasione insetti alieni per via dei cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...

Clima : il riscaldamento non è mai stato così veloce negli ultimi 2000 anni - l’Allarme degli esperti : Il riscaldamento globale sta avanzando ad una velocità mai vista negli ultimi 2000 anni e inoltre è molto esteso, interessando il 98% del pianeta. A questa conclusione sono giunte due ricerche pubblicate sulle riviste Nature e Nature Geoscience e coordinate entrambe da Raphael Neukom, dell’Università svizzera di Berna. Tutte e due si basano sui dati relativi all’andamento del Clima dall’epoca dell’Impero Romano fino alla ...

Punto da una vedova nera - l’Allarme : “E’ mortale e quest’anno in Italia il clima favorisce le larve” : “La diagnostica da puntura di vedova nera è molto difficile, se non si interviene rapidamente possono verificarsi complicazioni serie, con conseguenze molto gravi che possono portare anche alla morte. In Italia casi di questo tipo possono verificarsi nelle regioni con alte temperature come quelle del Sud, quando si manifesta un caldo precoce, forte umidità. Questa annata è a rischio, proprio perché ci sono le condizioni tipiche che ne ...

Caldo senza precedenti sull’Italia : “è Allarme - siamo in piena emergenza climatica e c’è ancora chi non lo capisce” : “L’ondata di Caldo improvviso che stiamo vivendo in questi giorni mette in evidenza quanto sosteniamo ormai da anni: l’Italia e’ il Paese che più degli altri paga il prezzo di politiche scellerate sulle questioni ambientali“. E’ quanto sostengono, in una nota, Elena Grandi co-portavoce dei verdi e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, esponenti di Europa Verde, che ribadiscono la ...

Allarme ONU : “Rischiamo l’apartheid climatico - i diritti umani potrebbero non sopravvivere” : Il mondo è sempre più a rischio di un “apartheid climatico”, dove i ricchi pagano per sfuggire al caldo e alla fame causati dalla crisi climatica mentre il resto del mondo continua a soffrire, secondo una relazione di Philip Alston, relatore speciale dell’Onu sull’estrema povertà e i diritti umani. Alston afferma che gli effetti del riscaldamento globale probabilmente indeboliranno non solo i diritti fondamentali alla vita, ...