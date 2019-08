Alla Lega maggioranza assoluta Elezioni? Salvini governa da solo

Fondi russi Alla Lega - l'audio del Metropol consegnato alle difese degli indagati : L’audio registrato all’hotel Metropol di Mosca, file che restituisce secondo la procura di Milano il tentativo di corruzione internazionale al centro dell’indagine sui presunti Fondi russi alla Lega, è stato consegnato dai pm ai difensori dei tre indagati - Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-russia, l’avvocato Gianluca Meranda e il consulente bancario ...

Solesino - vigili con giubbotti antiproiettile e semiautomatica. Il sindaco : “Passerò Alla Lega” : Aveva vinto le elezioni battendo il candidato leghista, ma adesso Elvy Bentani, sindaco di Solesino (Padova) sta pensando di passare alla Lega di Matteo Salvini: “Sono totalmente linea con la sua azione politica” dice a La Stampa. E quindi non stupisce che il primo cittadino abbia deciso di armare gli agenti della polizia locale con una pistola Glock mod. 9X21 (che con l’innesto di un bracciolo assume l’aspetto di una ...

La Cassazione ha confermato la confisca dei 49 milioni di euro Alla Lega : Francesco Belsito (foto: LaPresse – Stefano Porta) L’inchiesta giudiziaria sui rimborsi elettorali ricevuti dalla Lega e usati per spese personali si avvia verso la fine. Martedì 6 agosto la Corte di Cassazione ha confermato la confisca di 49 milioni di euro e ha dichiarato prescritto il reato di truffa per il quale l’ex leader Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito erano stati condannati in appello. Belsito ...

DIETRO LE QUINTE/ Tav - la quasi-crisi di governo che serve Alla Lega : Sulla Tav, Salvini da giorni ripete che "chi dice no mette a rischio il governo". Mettere a rischio non significa farlo cadere. Ecco come andrà

Le dichiarazioni Alla GdF senza la presenza del legale sono utilizzabili in sede penale : Recentemente sono state rese note le motivazioni della Sentenza n° 31223 del 16 luglio 2019 della Corte di Cassazione. All'interno di questo dispositivo la Suprema Corte ha stabilito un principio di diritto tributario e penale che rafforza i poteri dell'amministrazione finanziaria nel contrasto ai reati fiscali. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che le notizie raccolte nel corso dello svolgimento delle attività ispettive della ...

La Lega e i 49 milioni - stasera la sentenza. No Alla richiesta di ricusazione di Belsito : Dichiarata inammissibile la richiesta di ricusazione dei giudici della Cassazione avanzata dall’ex tesoriere del Carroccio, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali (confiscati 49 milioni)

Fondi Lega - dall’inchiesta Alla conferma del sequestro in Cassazione : Fondi Lega, dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione Una vicenda partita nel 2012, quando gli inquirenti hanno iniziato a indagare sui 49 milioni che l’ex leader Bossi e il tesoriere Belsito avrebbero sottratto allo Stato e utilizzato per spese private. Nel 2018 la conferma: il Carroccio dovrà restituire tutti i ...

Un’ex dirigente di Tinder ha fatto causa Alla società sostenendo di essere stata molestata dall’ex amministratore delegato : Rosette Pambakian, ex dirigente di Tinder, la società della popolare app per fare incontri sentimentali, ha fatto causa all’azienda dicendo di essere stata molestata sessualmente dall’ex amministratore delegato Gregory Blatt. Pambakian sostiene che durante una festa aziendale di Natale del

Matteo Salvini - i fedelissimi di Giovanni Toti tentennano su aiutare la Lega : governo vicino Alla crisi? : I Totiani verranno ben presto messi alla prova. L'occasione perfetta per vedere se i "traditori" di Forza Italia fanno sul serio è il voto di fiducia sul decreto Sicurezza-bis, che la Lega vuole approvare a tutti i costi prima che il Senato chiuda per ferie, e la mozione sul Tav. Fino ad ora sembra

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dAlla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Carabiniere ucciso - la proposta Alla Lega Pro : un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega : Si è svolta la riunione, aperta dal presidente del Comitato etico, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica e violenta del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. E’ stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Carabiniere. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 ...

Di Maio Alla Lega : "Basta con gli attacchi - se vogliono altri ministeri li chiedano pubblicamente" : Il vicepremier pentastellato duro con gli alleati: "Non si può stare al governo come opposizione. Se la Lega vuole la flat tax trovi i miliardi che servono. E sul commissario europeo abbiamo già perso troppo tempo"

Bagarre in aula Alla Camera sul caso Moscopoli - la Lega svergogna il Pd : "Parliamo di Gozi in Francia" : Ancora una volta l'aula della Camera si infiamma sulla vicenda Moscopoli. Il Partito Democratico con Emanuele Fiano ha chiesto che l'aula votasse sulla modifica del calendario che ha fissato il 12 settembre l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini pres

Giustizia - sì Alla riforma “salvo intese” ma M5s e Lega continuano a scontrarsi : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della Giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...