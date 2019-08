Alitalia | Whirlpool | Mps | Blutec e I 200 mila orfani del Salvimaio

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 9 agosto 2019) a crisi di governo cade in un momento di peggioramento del quadro economico che mette a rischio oltre 200posti di lavoro in 160 situazioni di crisi aziendali approdate al Ministero dello sviluppo economico (Mise). Tra piccoli e grandi nomi, almeno 45lavoratori attendevano un intervento diretto del governo, che ora si allontana, per sbloccare la situazione. Se possono tirare il fiato 7.350 dipendenti di Autostrade per l'Italia, la crisi mette a rischio la definitiva messa in sicurezza di, Carige, Mps, Jabil Italia,, Whirpool, Almaviva. Ma anche negli stabilimenti Bosch di Bari all'ex Alcoa di Portovesne e persino all'ex Ilva di Taranto l'aria torna a farsi pesante perchè senza un governo il decreto "Tutela lavoro" appare a rischio così come la soluzione delle vertenze in atto in decine di piccole e medie imprese ...

