Accordo Ics-Cdp per gli investimenti nelle infrastrutture sportive

Mercato NBA – C’è l’Accordo tra San Antonio e Marcus Morris - biennale da 20 milioni per l’ex Celtics : Il giocatore ha rifiutato di accordarsi con i Lakers, preferendo accettare la proposta di San Antonio, che cede a sua volta Bertans a Washington Niente Lakers per Marcus Morris, che ha scelto di accordarsi con San Antonio per vivere una stagione da protagonista, piuttosto che far da rincalzo a Los Angeles. LaPresse/PA L’ex Celtics ha firmato un contratto biennale da 20 milioni di dollari, con player option a disposizione per la ...