A 50 anni dallo scatto di Abbey Road dei Beatles

La ricerca va male - studentessa di 19 anni si lancia da un aereo : muore durante il viaggio di ritorno dallo stage : Aveva lavorato a lungo per quella ricerca ma, alla fine, non aveva raggiunto i risultati sperati. E, presa dallo sconforto, nel viaggio di ritorno a casa dallo stage in Madagascar, ha forzato l’apertura del piccolo aereo da turismo su cui viaggiava e si è lanciata di sotto, nel vuoto. Così è morta a 19 anni Alana Cutland, una studentessa inglese dell’università di Cambridge che era andata nell’isola africana per un tirocinio, ...

Nordafricano spinge a calci sui binari bambino di 8 anni e la mamma - passa il treno e travolge il bambino - la mamma si salva ma è stravolta dallo choc : Un bambino di 8 anni è morto travolto da un treno dopo che un uomo Nordafricano di 40 anni l’ha spinto sui binari a calci. L’’uomo ha provato a spingere a calci anche la mamma che, però, si è salvata ed è stata portata in ospedale dove è arrivata sotto choc. Il bambino non ha avuto scampo. E’ accaduto oggi a Francoforte. L’uomo è stato già fermato. Il portavoce della polizia ha così dichiarato: “Abbiamo fermato un uomo di circa 40 ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : il primo passo di Armstrong e il grande passo per l’umanità : Immaginatevi di aver viaggiato nello spazio per 109 ore e 42 minuti, di essere partiti dalla Terra e di essere atterrati sulla Luna e ora dovete dover prepararvi per compiere il primo passo dell'essere umano sul suolo Lunare. Vediamo insieme cos'è successo nei minuti che raccontano lo sbarco sulla Luna di Armstrong.Continua a leggere

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna c'è chi nega : "Una farsa girata da Kubrick nell'Area 51" : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 Neil Armstrong compie il fatidico passo sulla Luna, ma ancora oggi c'è chi sostiene che sulla...

Missione spaziale Apollo 11/ 50 anni dallo sbarco sulla Luna : quando ci torneremo? : Missione spaziale Apollo 11, si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

50 anni dallo sbarco sulla Luna - cos’è successo durante il primo allunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : ecco quanta spazzatura abbiamo lasciato sul satellite : Da quando l'uomo ha iniziato a esplorare la Luna si stima siano state abbandonate sul satellite circa 200 tonnellate di "spazzatura", tra veicoli e oggetti legati dalle sei missioni Apollo della NASA e sonde schiantate. Tra gli oggetti più ingombranti ci sono gli stadi di discesa di sei moduli Lunari LEM e tre rover Lunari.Continua a leggere

50 anni dallo sbarco sulla Luna : i mezzi che hanno fatto la storia delle missioni Apollo : Il razzo Saturn V, il modulo Lunare (LEM) e il modulo di comando e servizio Apollo (CSM) sono mezzi iconici che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale, permettendo agli astronauti dell'Apollo 11 - e a quelli delle missioni successive, fino a Eugene Cernan - di mettere i piedi sulla regolite Lunare. Ecco le loro caratteristiche.Continua a leggere

50 anni dallo sbarco sulla Luna : perché ci stiamo preparando per tornarci nel 2024 : Gli Stati Uniti si preparano a tornare sulla Luna nel 2024, a 55 anni dalla prima passeggiata sul suolo Lunare. Dal 1969 ad oggi, i motivi che spingono gli americani a viaggiare alla conquista del nostro satellite sono in parte gli stessi di decine di anni fa, in parte nuovi. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo viaggio sulla Luna.Continua a leggere

Napoli festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con ‘MANN on the Moon’ : Sono già passati 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, giorno importante per la storia dell’umanità che si celebrerà il prossimo sabato 20 luglio. Per ricordare la missione spaziale Apollo 11 anche il Museo Archeologico di Napoli ha voluto dare il suo contributo. Proprio domani, 18 luglio, due giorni prima del Moon Day, aprirà i battenti la mostra ‘MANN on the Moon’, un’esposizione totalmente incentrata sul satellite della Terra e che sarà ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - adesso dobbiamo recuperare la cacca che avevamo lasciato lì : Con le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna a partire da 50 anni fa, abbiamo lasciato 96 sacchetti di rifiuti organici umani: feci, urine e vomito. adesso gli scienziati non vedono l'ora di recuperare questi sacchetti. Vediamo insieme perché gli astronauti hanno lasciato la loro cacca sulla Luna e perché ora vogliamo riprendercela.Continua a leggere

50° anniversario dell’Apollo 11 : il sito del lancio in Florida fotografo dallo spazio dai satelliti : 16 luglio 1969, esattamente 50 anni fa, partiva la missione Apollo 11 della NASA che 4 giorni dopo avrebbe portato il primo uomo, Neil Armstrong, a calpestare il suolo lunare. Nel 50° anniversario, il sito del celebre lancio è stato fotografato dallo spazio, dal satellite europeo Sentinel-2. Il satellite del programma Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha immortalato la piattaforma 39A del Kennedy Space ...

Leonardo celebra a Matera i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima "passeggiata" sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L`impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell`ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per migliorare ...