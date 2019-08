5 serie tv che stavate guardando nel 1999

Fonte : wired

(Di giovedì 8 agosto 2019) Oggi ci sembra di vivere immersi in un mondo in dominano letv. Certamente oggi le produzioni seriali sono numerosissime e sono destinate a crescere ancora di più, ma non è da poco tempo che la nostra attenzione mediatica è assorbita dai titoli a episodi. Anzi, si può dire che questo percorso lungo decenni ha avuto un balzo in avanti proprio a partire dal. Vent’anni fa, infatti, iniziava una rivoluzione qualitativa delletv (sorprendentemente anche in Italia) che da allora non ha conosciuto battute di arresto. 1. I Soprano http://www.youtube.com/watch?v=u9qpFgAa52U Si può dire con quasi assoluta sicurezza che ilfu l’anno in cui la tv cambiò per sempre. Il motivo? Sulla Hbo debuttava la prima stagione de I Soprano, lache ribaltato il modo di concepire le produzioni seriali. Il livello della recitazione, della regia, della fotografia, della ...

MarioManca : Sono dispiaciutissimo per la cancellazione di #SkamItalia: una serie che era rivoluzionaria proprio per la sua semp… - giornalettismo : Durante la presentazione della mozione #M5S anti #Tav al #Senato, Alberto #Airola si è prodotto in una serie di lap… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro ragioni liberali per NON demonizzare il deficit (se serve per uno shock fiscale… -