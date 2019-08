WTA Toronto – Bertens agli ottavi di finale | Di Lorenzo sconfitta agilmente in due set

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati del 6 agosto. Subito fuori Ashleigh Barty e Sloane Stephens - al terzo turno Kiki Bertens : Giornata ricca di gare per il torneo WTA Premier 5 di Toronto, in Canada: completato il primo turno di incontri, dato il via al secondo, con i primi tre dei sedici confronti. Esce al turno d’esordio Camila Giorgi: l’azzurra viene superata piuttosto nettamente dalla bielorussa Victoria Azarenka con un duplice 6-2. Altri risultati di rilievo della prima tornata vedono le eliminazioni della russa Maria Sharapova, rimontata e battuta ...

WTA Toronto – Sorprendente eliminazione di Barty - la numero 1 del ranking stesa dall’americana Kenin : La corsa della numero uno del ranking si ferma al secondo turno, stesa dalla statunitense Kenin con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 La numero uno del mondo esce subito di scena dal torneo WTA di Toronto, Ashleigh Barty infatti non supera il secondo turno della Rogers Cup perdendo in tre set contro la statunitense Kenin. L’australiana passa in vantaggio nella prima frazione, per poi subire la rimonta della propria avversaria, abile ad ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : Camila Giorgi esce al primo turno. Azarenka supera nettamente in due set l’azzurra : Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità. Nel primo set, ...

WTA Toronto – Viktoria Azarenka annienta Camila Giorgi - l’azzurra spazzata via in poco più di un’ora : Si ferma al primo turno l’avventura di Camila Giorgi in Canada, l’azzurra sconfitta in poco più di un’ora dalla Azarenka Fatale per Camila Giorgi il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista italiana non riesce ad avere la meglio su Vika Azarenka, capace di imporsi in due semplici set con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo ...

WTA Toronto – Carla Suarez Navarro annienta Venus Williams - la statunitense asfaltata al primo turno : Subito fuori la maggiore delle sorelle Williams, sconfitta senza appello da una perfetta Carla Suarez Navarro Venus Williams non riesce a superare il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista statunitense cede nettamente alla spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e venti minuti ...

WTA Toronto – Svetlana Kuznetsova ai sedicesimi : Wang Xiyu sconfitta in due set : Svetlana Kuznetsova accede ai sedicesimi del WTA di Toronto: la tennista russa supera agilmente in due set la cinese Xiyu Wang Inizia col piede giusto il WTA di Toronto per Svetlana Kuznetsova. La due volte campionessa Slam, arrivata nel main draw del torneo canadese tramite wild card, si è imposta in due set su Wang Xiyu. Dopo 1 ora e 11 minuti di gioco, la tennista russa numero 198 del ranking mondiale femminile, ha chiuso i due set ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : esordio vincente per Wozniacki - eliminate Sharapova e Kerber : E’ iniziato il torneo WTA di Toronto. Ottimo esordio per Caroline Wozniacki, che ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Buona la prima anche per la belga Elise Mertens, prossima avversaria di Serena Williams, che ha battuto in rimonta la bielorussa Sasnovich per 3-6 6-3 6-1. Due eliminazioni eccellenti al primo turno: Maria Sharapova ed Angelique Kerber. La russa aveva vinto il primo set ...

WTA Toronto – Tutto facile per Jelena Ostapenko - la lettone asfalta Caroline Garcia e vola al secondo turno : La tennista lettone si impone facilmente sulla propria avversaria, superandola con un doppio 6-3 Jelena Ostapenko stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Toronto, Tutto facile per la lettone al cospetto di Caroline Garcia, costretta ad arrendersi con un doppio 6-3 dopo un’ora e tredici minuti di partita. Un match a senso unico, dominato a sorpresa dalla numero 82 del ranking, abile a non lasciare scampo alla propria ...

WTA Toronto – Debutto shock per Angelique Kerber - la tedesca fuori al primo turno contro la Kasatkina : La tennista tedesca parte benissimo nel primo set, salvo poi farsi sorprendere e ribaltare dalla russa che si impone con il risultato di 0-6, 6-2, 6-4 Non solo Maria Sharapova, anche Angelique Kerber non supera il turno inaugurale del torneo WTA di Toronto, cedendo in tre set alla russa Kasatkina. Una sorpresa davvero clamorosa, soprattutto considerando l’avvio di match e lo 0-6 iniziale a favore della tedesca, colpevole poi di ...

WTA Toronto – Maria Sharapova esce subito di scena - la russa stesa all’esordio dalla Kontaveit : Masha non riesce a superare il primo turno del torneo canadese, cedendo in tre set all’estone Kontaveit con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 Esordio negativo per Maria Sharapova nel torneo WTA di Toronto, la tennista russa infatti non riesce a superare il primo turno, uscendo di scena al cospetto dell’estone Kontaveit. Non basta il vantaggio iniziale a Masha per avere la meglio sulla propria avversaria, abile ad imporsi in tre set ...

WTA Toronto – Esordio sul velluto per Caroline Wozniacki - stesa senza patemi in due set la Putintseva : La tennista danese supera agevolmente il primo turno del torneo canadese, battendo la sua avversaria kazaka con il punteggio di 6-4, 6-2 Comincia alla grande il torneo WTA di Toronto per Caroline Wozniacki, la danese infatti supera agevolmente all’Esordio la kazaka Putintseva, stendendola con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Partita che resta in equilibrio fino all’ottavo gioco del primo set, con la ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...