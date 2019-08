Voto Tav | la maggioranza si spacca Voci di crisi Lega | Ora conseguenze

Cosa è successo stamattina al Senato durante il Voto sulla Tav - minuto per minuto : La lunga mattinata sulla Tav si apre, prima ancora che al Senato inizi la discussione sulle mozioni, con le dure parole del ministro pentastellato Danilo Toninelli, affidate a un'intervista, nei confronti dell'alleato, il vicepremier leghista Matteo Salvini: "è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano". La replica del titolare del Viminale non si fa attendere e non lascia dubbi sul clima interno ai gialloverdi: "Gli attacchi quotidiani dei ...

Questo ridicolo Voto sulla Tav ha portato una sola cosa buona : D’ora in poi vale tutto. Non ci voleva uno scienziato per prevedere che la Lega sarebbe andata a braccetto con i famigli di Forza Italia e gli indefinibili del Pd (con la Meloni sono ‘Fratelli’, quindi…). Pur di tenere in vita la più grande potenziale mangiatoia dei prossimi decenni a spese di noi tutti, nel Senato della Repubblica si è formata la più bizzarra, improbabile e astrusa coalizione della storia italiana. Fascisti e sedicenti ...

Il Voto sulla Tav avvia una surreale crisi di governo : La mozione presentata dal M5s viene respinta dall'aula del Senato. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, attacca: “Chi vota contro la Torino-Lione se ne assumerà le responsabilità politiche”. Cosa succede ora? Si andrà a elezioni anticipate? Valerio Valentini prova a fare chiarezza nel caos

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il Voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Tav - cosa succede nel governo dopo il Voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

Dopo il Voto sulla Tav si è di fatto aperta la crisi di governo? : Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ripete che "ora le valutazioni le farà Salvini", che "si apre una questione politica, su questo non c'è dubbio, ci saranno conseguenze". crisi aperta formalmente? "Certo. Più di così...", afferma un sottosegretario del partito di via Bellerio. Aria di fine lavori in Parlamento per tutta la mattinata. Il voto sulle mozioni sulla Tav richiama il pubblico ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Tav : De Micheli - ‘dopo Voto Senato Conte vada al Quirinale’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro presidente del Consiglio. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo ...

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al Voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Tav - Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del Voto decisivo : Nel giorno del voto decisivo del Senato sulla Tav sembra non ricomporsi la frattura tra Lega e M5s sulla questione. Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni hanno polemizzato in più di un’occasione, si sono ignorati. L'articolo Tav, Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav - dialogo immaginario. La mia verità su Salvini - Dem - e Voto al Senato : Da molte ore nell’aldilà Socrate, Machiaveli, Glaucone discutevano di giustizia, Tav e di Salvini; c’era anche Leibniz, ma parlò alla fine; fu Glaucone a egemonizzare il dialogo: Gige era un pastore alle dipendenze d’un re. Un giorno trovò un anello che lo rendeva invisibile e lo utilizzò per conquistare il potere: approfittando dell’invisibilità entrò nella casa del re, lo uccise e prese il suo posto. “Richiami il mito per capire il presente?” ...

Tav - al via il Voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra