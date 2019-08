Voto Tav | è il giorno delle mozioni al Senato | Lega e Pd insieme M5S isolato

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : la Lega vota quella del Pd : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: si prospetta alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - resa dei conti tra Lega e M5s : oggi il Voto - mentre Salvini evoca la crisi : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini: “Il governo può cadere anche prima di...

Tav - oggi il Voto sulle mozioni al Senato : La resa dei conti sta per iniziare. oggi in un modo o nell'altro si chiuderà la partita del governo gialloverde sul Tav Torino-Lione con sei diverse mozioni che saranno discusse e votate in Senato a partire dalle 9. Da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che resta contrario all'opera e proverà a bloccarla fino all'ultimo, dall'altro ci sono pressoché tutti gli altri partiti politici che sono a favore del progetto e, numeri alla mano, non ...

Tav - oggi il Voto sull'Alta Velocità. Salvini : «Elezioni? Si saprà prima di settembre» : oggi, in Senato, andrà in scena la dimostrazione plastica dell'incompatibilità e incomunicabilità tra 5Stelle e Lega. Nella stessa Aula entrerà Matteo Salvini per dire...

Tav - scontro Salvini-Di Maio. Il leader della Lega : «Voto anticipato? Lo capiremo prima di settembre» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio in Aula. E la maggioranza giallo-verde che platealmente si spacca sulla Tav. Diventa anche una sfida tra i vicepremier la partita del Senato sulle mozioni pro e contro...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al Voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla vigilia del Voto sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...

Resa dei conti in Aula sulla Tav E Salvini rilancia il Voto anticipato : Il capo del Carroccio: il ministro delle Infrastrutture non è in grado. Le urne? Si vedrà pure prima di settembre

Vigilia Voto Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini contrattacca : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Calenda detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Senato : domani Voto su mozioni Tav - poi pausa fino al 2 settembre : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – Dopo il voto sulle mozioni Tav in programma domani mattina, anche per il Senato inizierà la pausa estiva. I lavori, come ha deciso la Conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina, riprenderanno lunedì 2 settembre con le attività delle commissioni. L’Aula invece tornerà a riunirsi martedì 10. L'articolo Senato: domani voto su mozioni Tav, poi pausa fino al 2 settembre sembra essere il primo su ...

Salvini : "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte". La replica di Toninelli : Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicePremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla". Poi ha ...

**Tav : mercoledì mattina il Voto sulle mozioni al Senato** : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – E’ previsto per mercoledì mattina al Senato il voto sulle mozioni sulla Tav. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Domani pomeriggio invece l’Aula sarà impegnata nell’esame del decreto legge in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività culturali e per ...

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

**Tav : Voto su mozioni al Senato tra martedì e mercoledì prossimi** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – L’Aula del Senato si pronuncerà sulle mozioni sulla Tav tra martedì e mercoledì prossimi. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Prima, a partire da lunedì, verranno esaminati il decreto sicurezza bis e il ddl delega Bonisoli sullo sport, che però dovrebbe arrivare in Assemblea senza relatore. L'articolo **Tav: voto su mozioni al Senato tra martedì e mercoledì prossimi** sembra essere il primo su ...