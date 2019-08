Volley | Preolimpico 2019 | la Serbia ai raggi X I grandi rivali dell’Italia che fanno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Domenica 11 luglio, il giorno di Italia-: la partita più importante dell’anno, il match decisivo delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La battaglia campale in programma al PalaFlorio di Bari che metterà in palio un pass a cinque cerchi, dando per scontato che entrambe le squadre sconfiggano in precedenza Australia e Camerun. La nostra Nazionale dimaschile insegue l’impresa per emulare quanto fatto dalla squadra femminile, analizziamo aiX la temibileche spaventa i ragazzi del CT Chicco Blengini. I balcanici non hanno disputato le Olimpiadi di Rio 2016 ma nella loro storia hanno vinto un oro ai Giochi (a Sydney 2000), ai Mondiali 2018 conclusero al quarto posto mentre agli Europei di due anni fa si dovettero accontentare della terza piazza. Laha adottato la stessa strategia dell’Italia in occasione dell’ultima ...

RaiSport : L'Italia batte l'Olanda 3-0! Si realizza il sogno a cinque cerchi delle azzurre ???? Prossima fermata: #Tokyo2020!… - zazoomnews : Volley Preolimpico 2019: come vedere le partite dell’Italia in tv. Orari programma e palinsesto sulla Rai -… - zazoomnews : Volley Preolimpico 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Zaytsev e Juantorena i pilastri per sognare l’impresa… -