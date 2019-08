Volley | Preolimpico 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Zaytsev e Juantorena i

Volley - Preolimpico 2019. Giannelli : “Non sarà facile - ma vogliamo strappare il pass per Tokyo” : Tutto pronto in quel di Bari: nel week end al Pala Florio in programma l’importantissimo torneo Preolimpico per il Volley maschile. In palio c’è il pass per i Giochi di Tokyo 2020. Protagonista anche l’Italia: gli azzurri di Blengini sfideranno Serbia, Australia e Camerun, l’obiettivo è quello ovviamente di agguantare il biglietto per il Giappone, per provare a confermare o migliorare l’argento di Rio 2016. Le ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia e Serbia - strategie similari. Big a riposo in Nations League - ora formazioni al completo per la grande sfida : Manca sempre meno all’esordio della Nazionale Italiana di Volley maschile nel fondamentale torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma a Bari questo fine settimana. Dopo il biglietto per il Giappone ottenuto al femminile dalle ragazze di Davide Mazzanti, la palla passerà agli azzurri il cui compito sarà decisamente complesso. Le prime due sfide con Camerun e Australia vedranno gli uomini di Chicco Blengini nettamente ...

Volley - Preolimpico 2019 : le stelle della manifestazione. Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic le principali minacce per gli azzurri : Lo splendido successo delle ragazze di Davide Mazzanti ha aumentato ulteriormente le aspettative nei confronti della Nazionale italiana di Volley maschile, impegnata nel fine settimana a Bari nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La formazione guidata da Chicco Blengini dovrà chiudere al primo posto nel girone eliminatorio per strappare il biglietto per il Giappone, ma il compito non sarà certamente agevole. Serbia, ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia - sarà durissima. Serve l’impresa con la Serbia - altrimenti un torneo dantesco a gennaio 2020 con Francia o Polonia : sarà una missione durissima, lo sa benissimo tutto il gruppo già da un anno: l’Italia maschile andrà a caccia del biglietto per le Olimpiadi di Tokyo ma il torneo di qualificazione che andrà in scena nel weekend del 9-11 agosto sarà estremamente molto difficile e soltanto la vincitrice del quadrangolare di Bari potrà festeggiare. La nostra Nazionale è chiamata a un’impresa sportiva di primissimo ordine: battere la Serbia nello ...

Volley - Preolimpico 2019 : l’Italia maschile a caccia della gloria - per la doppietta dopo l’apoteosi delle azzurre : Da Catania a Bari, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Nazionale femminile a quella maschile. L’Italia di Volley ha festeggiato ieri la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le donne ma non c’è un attimo di tregua e nel weekend del 9-11 agosto bisognerà tifare gli uomini che saranno impegnati al PalaFlorio nel Preolimpico maschile: i ragazzi del CT Chicco Blengini andranno a caccia del pass a cinque cerchi per emulare la ...

Volley - Preolimpico Bari 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - tv - streaming - orari e programma : Nel weekend del 9-11 luglio si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, al PalaFlorio di Bari scenderanno in campo quattro squadre che si daranno battaglia per la conquista del pass a cinque cerchi. L’Italia andrà a caccia del colpaccio, la nostra Nazionale si giocherà il biglietto per il Giappone nello scontro diretto con la Serbia: tutto dovrebbe decidersi nel match da ...

Volley - Preolimpico Bari 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : L’Italia di Volley maschile disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si giocherà al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. Gli azzurri andranno a caccia del pass a cinque cerchi per emulare quanto fatto dalle donne a Catania, i ragazzi del CT Chicco Blengini sono attesi da un quadrangolare durissimo e soltanto la prima classificata del girone pugliese staccherà il biglietto per il Giappone: bisogna ...

LIVE Italia-Olanda 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : azzurre qualificate a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUALIFICATI ALLE OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ACE DI FOLIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 24-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHIRICHELLAAAAAAAA!! Stampata Buijs! Nervi saldi adesso! Time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 17-16 - rimonta orange : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Altro ace di Bongaerts, Sylla in crisi in ricezione. Ora è punto a punto. Time-out Mazzanti. 17-15 Ace di Bongaerts. Ora è durissima. Le azzurre stanno sentendo la tensione. 17-14 Buijs piega le mani del muro, mancata copertura in difesa delle azzurre. 17-13 Attacco staccato da rete di Egonu. 16-13 Sbaglia la battuta Pietrini. 16-12 Errore in battuta dell’Olanda. Secondo time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-3 nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-4 Invasione di Buijs. Time-out Olanda. 9-4 Diagonale importante di Mirian Sylla. Pietrini aveva ricevuto bene sulla battuta di De Kruijf. 8-4 In rete la battuta di Pietrini. Esce Sloetjes, entra Plak come opposto. 8-3 Mani fuori di Egonu in contrattacco. Primo time-out tecnico. 7-3 ACE!!! Bomba pazzesca di Pietrini. Quando migliorerà in ricezione…. 6-3 La moviola dice che il tocco a ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21 C’è apprensione per le condizioni di Lucia Bosetti, vedremo se riuscirà a rientrare in campo. E’ troppo importante per la ricezione. 22.20 L’Italia ha pareggiato il conto generale dei muri, ora 4-4. 2 ace per le azzurre, 1 per le olandesi. 18 punti per Egonu, 9 per De Kruijf. Italia-Olanda 2-0. Pensiamo al terzo set, come se fossimo in parità. 25-17 Due difese da ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-11 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-11 Bella battuta di Sylla, Sloetjes spara fuori. secondo time-out tecnico. 15-11 Difesa di De Gennaro, contrattacco micidiale di Egonu staccata da rete. 14-11 Per fortuna ci pensa Egonu a sbloccarci dopo un parziale di 0-3. 13-11 Ricezione problematica di Bosetti, Sylla non chiude. Poi parallela di Buijs. 13-10 Difese incredibili da parte dell’Olanda, poi Sylla viene murata. Scambio ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-6 nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Non passa Bosetti, poi primo tempo di Folie. Time-out tecnico. 7-6 Primo tempo di una scatenata De Kruijf. 7-5 Attacco difficilissimo di Bosetti dopo un’alzata scontata di Malinov. 6-5 Le azzurre stanno servendo bene, ma non riescono a contenere gli attacchi delle olandesi. 6-4 Bosetti si sblocca e attacca sulla linea. 5-4 Diagonale devastante di Sloetjes. 5-3 Pasticcia in ricezione ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-23 il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Esce la battuta di De Kruijf. 2-1 Scambio infinito, lo chiude Buijs con un diagonale chirurgico. 2-0 Difesa di Bosetti e contrattacco di Sylla. Che sia la svolta per loro. 1-0 Si riparte con un primo tempo di Folie. 21.50 12 punti (su 25…) per Paola Egonu nel primo set. Solo 2 per Sylla, 0 per Bosetti. Serve un deciso cambio di marcia da parte delle nostre schiacciatrici, altrimenti ...