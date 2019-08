Vittoria Schisano senza veli su Playboy fino all’esordio in Un posto al Sole

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La prima copertina dedicata ad una coniglietta transgender della rivista maschile per eccellenza ha il volto di. L’attrice racconta la sua storia sul numero di febbraio del 2016: “Posare su, il maschile che da sempre celebra la bellezza femminile e sul quale hanno posato tutte le donne più belle del pianeta, per me è un grandissimo onore, da sempre il mio sogno. Trovarsi in copertina oggi, dopo essere riuscita a realizzare il sogno di diventare anche fisicamente una donna, assume per me una valenza doppia. Non è un bisturi a renderti donna, ma sei donna innanzitutto nella tua anima. La vita non è questione di centimetri!”, ha dichiarato. Giuseppe– questo il precedente nome di– è il primo attore italiano ad aver intrapreso pubblicamente il lungo percorso di cambio di genere. Chi è, la carriera Nasce ...

Notiziedi_it : Un Posto al Sole, new entry nel cast: Vittoria Schisano (Carla Parisi) nel ruolo del “padre” di Mia e Alex… - zazoomblog : Un posto al sole: VITTORIA SCHISANO è CARLA il padre di Alex e Mia - #posto #sole: #VITTORIA #SCHISANO… - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, new entry nel cast: Vittoria Schisano (Carla Parisi) nel ruolo del “padre” di Mia e Alex… -