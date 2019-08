Vino | Coldiretti | vendemmia inizia con record export +5 | 2%

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Con l’inizio dellal’Italia festeggia ilstorico delle esportazioni diMade in Italy che fanno registrare un aumento del 5,2% rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto su base annuale 6,2 miliardi di euro, la voce principale dell’agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati Istat relativi al primo quadrimestre 2019 presentata in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Massimo Cassarà in Sicilia presso Contrada San Giorgio a Salemi, in provincia di Trapani, che inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con ladelle uve Pinot grigio, le prime ad essere trasformate in.Positivi sono anche i consumi degli italiani, sempre più consapevoli e attenti alla qualità e all’origine, che ...

coldiretti : Vino: al via vendemmia 2019, colto primo grappolo in Sicilia - Vino - - Romana40 : RT @ItaliaaTavola: #Vendemmia al via, #Italia leader Ma il #raccolto calerà del 10% #vino #wine @coldiretti #IaT - Octopus10324118 : RT @ItaliaaTavola: #Vendemmia al via, #Italia leader Ma il #raccolto calerà del 10% #vino #wine @coldiretti #IaT -