Villa Salus | la Regione approva il passaggio di proprietà Nasce così il nuovo San

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Variazione di titolarità e aggiornamento dell’accreditamento. Con l’ok della, possono dirsi di fatto concluse le operazioni per la cessione del centro Stella Maris e dell’ospedale Irccs San Camillo degli Alberoni al Lido, che passeranno dalla Fondazione Opera San Camillo alla Congregazione delle Mantellate Serve di Maria. L’IMPEGNO NEL NOME DELL’ECCELLENZA – Un cambio della guardia significativo, dopo 91 anni di attività sul territorio ed eccellenza nel campo clinico e sanitario. Tratti distintivi delle due strutture coinvolte per i quali la nuovaintende non solo mettere in campo tutte le azioni necessarie per assicurare il mantenimento di tale altissima soglia, ma anzi implementare ancora di più l’impegno di tutti gli attori coinvolti e la sinergia con lo stesso servizio sanitario regionale. Un impegno concreto che risponde con positività e determinazione alle ...

