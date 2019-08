VIDEO Simone Biles oltre l’umano Tsukahara avvitato alla trave - triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili - prima nella storia : Simone Biles si è letteralmente scatenata nella prova podio dei Campionati Statunitensi 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena nel weekend. La Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale ha eseguito due Elementi impossibili mai visti prima di oggi, la fuoriclasse di Columbus si è letteralmente superata e ha fatto capire ancora una volta di essere le Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio. Tsukahara avvitato in ...

VIDEO Simone Biles scatenata agli US Classic - riviviamo tutti gli esercizi. Corpo libero da 6.8! : Simone Biles ha vinto gli US Classic, tradizionale competizione di ginnastica artistica che precede i Campionati Nazionali Statunitensi. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un rotondo 60.000 dominando in lungo e in largo: da paura l’esercizio al Corpo libero da 6.8 di D Score per un 15.000 complessivo, 15.650 per un grande volteggio, 14.900 alla trave, 14.450 alle parallele. Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...