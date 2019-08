VIDEO Egan Bernal | festa incredibile in Colombia | folla oceanica per il vincitore del

TARTARUGHE NINJA - FUORI DALL'OMBRA - TV8/ Streaming VIDEO del film con Megan Fox : TARTARUGHE NINJA, FUORI DALL'OMBRA in onda oggi, 1 agosto 2019, su Tv8. Nel cast Megan Fox, Alan Ritchson, Noel Fisher, Stephen Amell e Will Arnett.

Ferrari e abito elegante - giornata speciale per Valentino Rossi : il Dottore testimone al matrimonio di Uccio [FOTO E VIDEO] : Il migliore amico di Valentino Rossi ha sposato oggi la compagna Pamela Severini, scegliendo proprio il Dottore come testimone giornata speciale per Valentino Rossi, testimone di nozze di Alessio Salucci, suo migliore amico sposatosi oggi a Tavullia con la compagna Pamela Severini. Il Dottore è arrivato alle 15.30 in chiesa a bordo della sua Ferrari, accompagnato dalla splendida fidanzata Francesca. Papillon e abito elegantissimo per il ...

MEGAN RAPINOE/ VIDEO - siparietto hot in diretta agli Espy : lei non si scompone... : MEGAN RAPINOE, il Video del siparietto hot andato in scena in diretta tv durante gli Espy: la giacca si apre e ha mostrato parte del seno

Incidente hot per Megan Rapinoe : la calciatrice resta a seno nudo in diretta tv [VIDEO] : Incidente hot per Megan Rapinoe alla cerimonia di consegna dei premi Espys: l’attaccante degli Stati Uniti resta a seno nudo in diretta tv Megan Rapinoe è la nuova eroina degli Stati Uniti. L’attaccante e co-capitana della Nazionale femminile a stelle e strisce, si è laureata Campionessa del Mondo, per la seconda volta consecutiva, guidando gli USA alla vittoria del Mondiale di Francia 2019. Rapinoe è risultata la regina delle ...

La Vita in Diretta Estate - Gianfranco Vissani contro i vegani : «Sono dei cogli0nazzi» – VIDEO : La Vita in Diretta Estate Non parlate mai di veganismo con Gianfranco Vissani. Ieri lo chef umbro era ospite de La Vita in Diretta Estate per parlare naturalmente di cibo. Nel corso del dibattito, come accade spesso quando ci si occupa di cucina, il discorso ricade sulla ‘guerra fredda’ tra onnivori e vegani. Gli ospiti in studio, chiamati a esprimere la propria preferenza tra tofu e amatriciana, non hanno dubbi nel prediligere ...

