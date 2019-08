Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019)è deceduto due giorni fa in seguito a una brutta caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il 22enne belga è finito in un fosso ed è andato a sbattere violentemente contro un sostegno in cemento, le sue condizioni sono sembrate subito piuttosto gravi e purtroppo è morto in ospedale. Un drammatico incidente che si sta cercando di ricostruire attraverso delle testimonianze, oggi è emerso anche un documento: Angelika, appassionata polacca di ciclismo, era a bordo strada e stava filmando il passaggio del gruppo e ha ripreso l’incidente di. Si vede che il ciclista sbanda violentemente senza un’apparente ragione e finisce a terra. Di seguito ilche può aiutare gli inquirenti a fare chiarezza.CADUTAGIRO DI POLONIA: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Eurosport_IT : Giù i caschi, via gli occhiali. Il #TDP2019 e la tua squadra ti omaggiano così, ma un minuto di silenzio non basta… - Eurosport_IT : In ricordo di Bjorg Lambrecht ???? Lotto-Soudal in testa al gruppo: neutralizzata la 4a tappa del Giro di Polonia… - OA_Sport : VIDEO Bjorg Lambrecht, l’incidente che gli ha tolto la vita: le immagini della drammatica caduta al Giro di Polonia -