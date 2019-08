VIDEO All-Around | la serie tv sulla ginnastica artistica | guarda la prima puntata Hurd

Abarth - In pista a Balocco con la 124 Rally - VIDEO : Come tutti quelli nati negli anni '60, c'è stato un periodo - neppure troppo breve, tutto il decennio successivo - in cui deliravo per i Rally. Mi piacevano le macchine, perché sembrava si potesse correre con qualsiasi cosa, dalle super sportive tipo Stratos ai modesti aggeggi della proletaria quotidianità. E mi piacevano pure i piloti, strane figure ricolme di estro, funamboli pronti a sfidarsi sulle strade di tutti i giorni ...

Maltempo - violenta grandinata a Bolzano : strade imbiancate e allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale, accompagnato da vento e da una forte grandinata, si è abbattuto a Bolzano intorno alle 14. Le strade si sono imbiancate in pochi minuti e si sono registrati diversi allagamenti in scantinati e cantine. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Un albero è crollato all’interno del lido cittadino ed un altro è stato sradicato dal terreno all’interno del parco Petrarca sui prati del Talvera. Il servizio meteo della ...

Millennials On The Road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Mazda CX-5 - VIDEO : Si può essere una sport utility anche con un certo carattere, e questo è certamente il caso della Mazda CX-5 guidata da Vincenzo e Alberto, che hanno appena concluso il Master in Marketing Automobilistico all'Accademia Editoriale Domus. La Suv di segmento medio della Casa giapponese è una ottima stradista, ma quel che colpisce a prima vista è soprattutto il colore metallizzato, il Soul Red Crystal, il più bel rosso che si è visto ...

Wall Street e stragi : Trump fa cadere i titoli dei VIDEOgiochi - non quelli delle armi : I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese

Il VIDEO di Piccola Stella di Ultimo - il nuovo singolo live allo Stadio Olimpico di Roma : Il video di Piccola Stella di Ultimo è da oggi disponibile su YouTube. La clip è live dallo Stadio Olimpico di Roma e arriva ad un mese di distanza da quel concerto che entusiasmo più di 60.000 persone. 64.000 in tutto i presenti allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola di Ultimo, ultima tappa della tournée del cantautore Romano che ha accolto sul palco Fabrizio Moro ed Antonello Venditti, due delle sue fonti d'ispirazione. Nell'annunciare ...

CRISTIANO MALGIOGLIO CHIEDE AD UN CAVALLO DI SPOSARLO/ VIDEO - 'amore come sei bello!' : CRISTIANO MALGIOGLIO prima resta incastrato nel gonfiabile, poi in un altro Video esilarante su Instagram CHIEDE ad un CAVALLO di SPOSARLO.

Diretta test MotoGp Brno 2019/ Streaming VIDEO e tv : attenzione alla pioggia! : Diretta test MotoGp a Brno 2019: info Streaming video e tv della giornata di prove sul tracciato della Repubblica ceca, oggi 5 agosto.

Fortnite e Call of Duty responsabili delle sparatorie USA? VIDEOgiochi di nuovo sotto accusa : Fortnite e Call of Duty sono due videogame assolutamente celebri tra la community videoludica. Due sparatutto molto diversi, accomunati da scontri online particolarmente intensi tra centinaia di giocatori. Non solo, la Battaglia Reale di Epic Games e la saga sparatutto a marchio Activision - di ritorno ad ottobre su PC, PS4 e Xbox One con il nuovo capitolo, Modern Warfare - sono state protagoniste degli ultimi fatti di cronaca in USA. O meglio, ...

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma la colpa è di Fortnite - Call of Duty e i VIDEOgiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma dei politici americani accusano Fortnite - Call of Duty e i VIDEOgiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...

DIRETTA/ Adriese Feralpisalò - risultato 0-0 - streaming VIDEO : pari all'intervallo : DIRETTA Adriese Feralpisalò: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 4 agosto per il 1turno preliminare di Coppa Italia.

VIDEO Moto3 - GP Repubblica Ceca 2019 : highlighs e sintesi. Canet vince davanti a Dalla Porta : Aron Canet ha vinto il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale Moto3 andata in scena a Brno. Lo spagnolo è riuscito a imporsi in volata ed è il nuovo leader della classifica generale con tre punti di vantaggio su Lorenzo Dalla Porta che oggi si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo aver condotto a lungo la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Repubblica Ceca di Moto3. VIDEO HIGHLIGHTS E ...

DIRETTA CARRARESE FERMANA/ Streaming VIDEO e tv : sfida affidata all'arbitro Luciani : DIRETTA CARRARESE FERMANA: info Streaming video e tv del match, sfida del primo turno preliminare della Coppa Italia, oggi 4 agosto 2019.

Diretta Rally di Finlandia 2019/ Wrc streaming VIDEO tv : Ott Tanak verso il trionfo : Diretta Rally di Finlandia 2019 streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della prova Wrc che chiude i battenti oggi, domenica 4 agosto.