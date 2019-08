Via libera al Decreto Anti Crisi Aziendali | ma ancora salvo intese

Scuola - Via libera al salva-precari : concorso in arrivo : La Scuola diventa terreno di scontro in Consiglio dei ministri: la Lega sostiene i concorsi straordinari, il M5S dice no alle «sanatorie». Il decreto che, nell?intenzione del...

Via libera ad oltre 60 mila nuove assunzioni nella scuola : ''nella riunione di questa sera, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione all'assunzione di nuove unità di personale del comparto scuola e Afam, richieste del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca''. Lo affermano in una nota congiunta i ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Giulia Bongiorno e Marco Bussetti. L'autorizzazione riguarda, per l'anno ...

Dl Cultura - Via libera Senato : è legge : 15.42 Con 139voti favorevoli e 109 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente misure in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività Culturali e per lo svolgimento degli Europei di calcio 2020. "Sono orgoglioso di questo risultato", questa legge "assicura eguali diritti e ...

Tumori del sangue : a breve il Via libera ufficiale dell’Aifa alla car-t : A breve il primo via libera ufficiale alla car-t, terapia innovativa contro alcuni tipi di Tumori del sangue. Si riunirà infatti nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), e l’approvazione dell’innovativa tecnologia sarà tra i primi argomenti sul tavolo del nuovo Cda. L’accordo vede coinvolte Aifa e l’azienda produttrice di car-t Novartis: a coprire i costi ...

Via libera al nuovo piano della mobilità : Roma punta sul progetto-funivia : Via libera in Aula al Pums-piano della mobilità sostenibile, simbolo della democrazia partecipativa modello M5S. Tra gli interventi infrastrutturali anche l’impianto sospeso Battistini-Casalotti e quello analogo Magliana-piazza della Civiltà del lavoro

Costruzioni - Via libera al progetto di Salini per salvare Astaldi. Aumento di capitale da 600 milioni - Cassa depositi e prestiti ne mette 250 : Via libera dopo mesi di trattative a progetto Italia, il piano di Salini per salvare Astaldi e creare un campione nazionale delle Costruzioni e degli appalti con il contributo di Cassa depositi e prestiti. Il gruppo delle Costruzioni Salini si è impegnato ad avviare un Aumento del capitale da 600 milioni di euro per supportare il piano mentre il cda di Cdp ha dato il via libera all’intervento attraverso la controllata Cdp Equity, che si è ...

Cdp sblocca Progetto Italia - arriva il Via libera al piano : Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunito ieri, ha dato il via libera a Progetto Italia. sbloccando di fatto l’intervento congiunto con Salini Impregilo su Astaldi e di conseguenza il piano che dovrebbe rilanciare il settore delle costruzioni in Italia

Completamento Asti-Cuneo - Via libera del Cipe : Secondo il premier Conte, nelle ultime due riunioni a distanza ravvicinata (24 luglio, 1 agosto) il Cipe ha deliberato complessivamente «28 miliardi di euro per nuovi investimenti infrastrutturali» e soprattutto «per la manutenzione delle nostre strade e ferrovie, con grande attenzione al Sud»

Cipe - Via libera all'Asti-Cuneo : "Giornata storica" : Luca Sablone Verranno conclusi i circa 9 chilometri rimanenti. Il premier Conte: "liberati 28 miliardi di euro per nuovi investimenti infrastrutturali" Dal Cipe arriva il via libera al completamento dei 9 chilometri dell'autostrada Asti-Cuneo: la riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, presieduta dal premier Giuseppe Conte, ha approvato il nuovo piano finanziario. Tanta la soddisfazione espressa dalle ...

C’è il Via libera da Roma per aprire i cantieri del tratto Alba-Verduno dell’autostrada A33 Cuneo-Asti. Cirio : “Dopo trent’anni - una giornata storica” : Verrà avviata anche la definizione del nuovo percorso (in sostituzione del tunnel) tra il moncone di Cherasco e Verduno

Autostrade : Musumeci - ‘5 settembre Via libera Cipe alla Catania-Ragusa’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Il 5 settembre il Cipe darà il via libera alla nuova procedura per la realizzazione dell’autostrada Catania-Ragusa. Ad assicurarlo al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che oggi a partecipato all’incontro a Palazzo Chigi, è stato il premier Giuseppe Conte. Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alla quale erano presenti anche ...

Autostrade : Musumeci - ‘5 settembre Via libera Cipe alla Catania-Ragusa’ (2) : (AdnKronos) – Il governatore della Sicilia ha anche chiesto che la sede legale della nuova società pubblica possa essere la città di Ragusa e ha invitato il premier a portare, alla seduta di settembre, un crono-programma definitivo e assicurare tempi certi.“La data del 5 settembre – conclude – è indispensabile per avere davvero contezza di quali e quante risorse metterà a disposizione lo Stato. Ringrazio anche il ...