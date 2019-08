Via del Mare | incidente tra moto e pedone | morta 75enne

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma –le ieri sera a Roma lungo la via del. Intorno alle 22, all’altezza di via delle Gondole, un uomo di circa 50 anni alla guida di unaha investito una donna di 75 anni che era a piedi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia, il conducente delveicolo in codice giallo e la donna in codice rosso. Nelle ore successive le condizioni della donna si sono aggravate ed e’ deceduta. Gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi, si stanno occupando delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Lae’ stata posta sotto sequestro e il conducente e’ stato sottoposto agli esami tossicologici di rito, risultati negativi. Sono intervenute anche alcune pattuglie del Gruppo Xdella Polizia locale di Roma Capitale per il supporto nei ...

