Verona Cosa mangia oggi il tuo bimbo? Scoprilo online

Hellas Verona - Juric su obiettivi e mercato : “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più” : “Dobbiamo tutti dare qualcosa in più. Il divario tra B e A è grande, solo in questo modo possiamo ottenere il nostro obiettivo“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ai canali ufficiali del club. “Penso che abbiamo lavorato bene, in modo diverso da come era abituata la squadra ma tanti si sono già adattati bene, in generale c’è ancora tanto da fare ma il primo bilancio è molto positivo. ...