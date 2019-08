Verona Basketball Cup | ulteriore banco di prova per l’Italia in vista del Mondiale in Cina

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il torneo metteràdi fronte a tre squadre diverse l’una dall’altra per caratteristiche fisiche, tecniche e di blasone Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” indella decisione finale: i 12 per ilcinese. La ‘Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metteràdi fronte a tre squadre diverse l’una dall’altra per caratteristiche fisiche, tecniche e di blasone. Gli Azzurri, in 18 dall’inizio del training camp di Pinzolo, non potranno contare, per tutto il torneo di, su Danilo Gallinari, dimesso ieri dall’ospedale dopo essere stato operato di appendicectomia. Il Gallo festeggerà il compleanno giovedì 8 agosto, giorno dell’esordio Azzurro ...

PantheonVerona : In vista della 'Verona Basketball Cup', allenamenti a porte aperte oggi e domani all'Agsm Forum per la nazionale ma… - SilviaCantoia : Basket, l’Italia sfiderà Senegal, Russia e Venezuela nella Verona Basketball Cup - basketinside360 : Nazionale - Presentata la Verona Basketball Cup - -