Venezuela contro le sanzioni Usa | “Terrorismo economico” Ma Trump tira dritto

La Lega contro gli 80 euro e l'embargo totale al Venezuela : DALL'ITALIA La Lega vuole abolire il bonus degli 80 euro di Renzi. “E’ sciocco negare che da qualche mese di troppo ci sono polemiche e litigi con critiche surreali come quelle di Toninelli”, ha detto il ministro dell’Interno a margine di un incontro con le parti sociali. “Pensiamo a 10-15 miliardi

Basket - Torneo Verona 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia contro Senegal - Russia e Venezuela : Manca ormai meno di un mese alla diciottesima edizione dei campionati del mondo di Basket maschile 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Questo importantissimo avvenimento metterà in palio i primi sette pass per i Giochi olimpici di Tokyo 2020: due per l’Europa, due per l’America, uno per l’Africa, uno per l’Asia, uno per l’Oceania, mentre il Giappone è ammesso di diritto in quanto paese ...

Basket – Presentata la Verona Basketball Cup : azzurri in campo contro Senegal - Russia e Venezuela : Nazionale A: dall’8 al 10 agosto la Verona Basketball Cup. Gli azzurri sfidano Senegal, Russia e Venezuela Nella Sala Arazzi del Palazzo Barbieri di Verona è stata Presentata la prima edizione della Verona Basketball Cup, secondo torneo di preparazione dell’ItalBasket in vista di FIBA World Cup 2019. Organizzato da Master Group Sport, advisor della FIP, il Quadrangolare si giocherà al PalaOlimpia di Verona dall’8 al 10 agosto, e ...

Venezuela - campagna vaccini contro polio : 15.06 Al via in Venezuela una vasta campagna di vaccinazione contro la polio per 3,1 milioni di bambini sotto i 5 anni, coordinata dal ministero della Salute con il sostegno di Unicef e Pan American Health Organization. Sono più di 7 mila i punti di vaccinazione allestiti. A disposizione 3,8 mln di dosi di vaccino orale. "E' essenziale che ogni bambino in Venezuela sia immunizzato contro la polio perché non c'è una cura per questa devastante ...

Venezuela - UNICEF : al via campagna per vaccinare 3 milioni di bambini contro la polio : In Venezuela è iniziata una campagna di vaccinazione di massa contro la polio per più di 3,1 milioni di bambini sotto i cinque anni, coordinata dal Ministero della Salute, con il sostegno dell’UNICEF e della Pan American Health Organization (PAHO). Più di 7.000 punti di vaccinazione saranno allestiti in tutto il paese per raggiungere tutti i bambini al di sotto dei cinque anni. Prima della campagna, l’UNICEF ha predisposto e ...

Coppa America - Venezuela-Argentina 0-2 : in semifinale sarà super sfida contro il Brasile [FOTO] : Coppa America – Si è appena conclusa Venezuela-Argentina, partita valida per i quarti di finale della Coppa America. L’Albiceleste vince 2-0 e vola in semifinale contro il Brasile. L’Argentina parte all’arrembaggio: Aguero al 3′ incrocia il tiro ma trova la parata di Farinez. Al 7′ ci prova Pezzella di testa. Alla terza occasione, al 10′, l’Albiceleste passa con Lautaro Martinez: gran colpo ...

LIVE Argentina-Venezuela 2-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : l’Albiceleste vola in semifinale contro il Brasile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 95′ E’ FINITA!!! L’ARGENTINA vola IN semifinale contro IL Brasile! 94′ Fallo nella propria tre quarti di campo da parte di Dybala. Cross in area, la difesa Albiceleste respinge con attenzione. 93′ La Selecciòn cerca di abbassare i ritmi e tenere in mano la situazione. 92′ Soteldo supera un paio di avversari sulla sinistra e mette dentro, respinge Pezzella ...

LIVE Argentina-Venezuela - Coppa America 2019 in DIRETTA : l’Albiceleste si aggrappa a Messi contro la Vinotinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Argentina-Venezuela – Dove vederla e probabili formazioni Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport del secondo quarto di finale della Coppa America 2019 tra Argentina e Venezuela. Nel meraviglioso scenario dello stadio Maracanã di Rio de Janeiro, si disputerà un match che la Selección non può assolutamente sbagliare. Si tratta del 23° incontro ...

Il Brasile sbatte contro Venezuela e Var - vince in rimonta il Perù : La Var e il Venezuela imbrigliano il Brasile. Deludente 0-0 per la Seleçao all'Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia nel secondo impegno