Valentina Dallari | battuta hot per Ultimo Lui addenta anguria e lei perde la

Valentina Dallari - 'Non mi sono mai piaciuta' è il titolo del suo libro sull'anoressia : Valentina Dallari ha brillantemente vinto la propria battaglia contro l'anoressia, come si può notare anche grazie alle recenti foto condivise sul suo profilo Instagram sulle quali l'ex tronista di Uomini e Donne e dj bolognese appare decisamente in forma e in salute più che mai, con un fisico bellissimo.Valentina, quindi, ha deciso di mettere nero su bianco la propria terribile esperienza con l'anoressia, scrivendo un libro che verrà ...

Valentina Dallari viene bloccata su Instagram da Kendall Jenner : 'Sono allucinata' : Disavventura social per la bella Valentina Dallari, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di Kendall Jenner, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. La Dallari ha postato un commento su Instagram che non è piaciuto per niente a Kendall, al punto da essere bloccata 'seduta ...

Valentina Dallari/ 'L'anoressia? Mia sorella mi ha salvato la vita. Io non capivo' : Valentina Dallari torna a parlare della battaglia contro l'anoressia a La Vita in diretta estate. Ammette 'Mia sorella mi ha salvata'