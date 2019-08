Va da un mago per far tornare a casa la moglie | lei non torna | il marito si vendica con

ATP Umago – Primo titolo in carriera per Lajovic : il serbo trionfa in finale : Lajovic trionfa al torneo ATP di Umago: il serbo si aggiudica il Primo titolo, Balazs ko in due set E’ Lajovic il vincitore del torneo ATP di Umago, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso sulla terra rossa della città croata. Il tennista serbo ha conquistato oggi il suo Primo titolo nel circuito maggiore, dopo aver perso in finale a Montecarlo contro Fognini. Lajovic ha sconfitto in finale Attila Balazs, ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso si ritira per un infortunio - va in finale Dusan Lajovic : Si arrende al dolore Salvatore Caruso nella semifinale del torneo ATP 250 di Umago, in Croazia: il qualificato italiano si fa male alla coscia sinistra nel corso del primo set ed all’inizio del secondo alza bandiera bianca lasciando campo libero al serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, che aveva vinto il primo parziale per 7-5 al momento dello stop dell’azzurro. La prima partita si apre con l’azzurro che infila tre game ...

ATP Umago – Salvatore Caruso costretto al ritiro per infortunio : Dusan Lajovic accede alla finale : Salvatore Caruso costretto al ritiro dall’ATP di Umago: il tennista italiano alza bandiera bianca a causa di un problema alla coscia. Dusan Lajovic in finale Termina con l’amaro in bocca il percorso di Salvatore Caruso nel torneo ATP di Umago. Il tennista italiano, numero 125 del ranking mondiale maschile, è stato costretto a ritirarsi dopo il primo set della semifinale giocata contro Dusan Lajovic questa sera. Caruso ha accusato un ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner deve arrendersi ad Aljaz Bedene. L’azzurrino perde in due set nel secondo turno : Termina al secondo turno l’avventura del nostro Jannik Sinner nell’ATP di Umago (Croazia). Il n.209 ATP è stato sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ore e 48 minuti di partita. Un match, tutto sommato, ben giocato da Sinner a cui però è mancata la dovuta concretezza nelle parte break costruite. Con questo risultato Bedene accede ai quarti di finale dove affronterà la testa di ...

LIVE Sinner-Bedene 6-5 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : il giovane altoatesino è per la prima volta in vantaggio nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace di Bedene. 30-15 Rovescio in back lungo di Sinner. 15-15 Dritto in rete di Bedene. 15-0 Servizio vincente di Bedene. 6-5 Sinner! Rovescio largo di Bedene, l’altoatesino è per la prima volta in vantaggio! A-40 Dritto in rete di Bedene. 40-40 Bedene mette largo di un dito un rovescio. 40-A Rovescio quasi vincente di Bedene, palla break. 40-40 Servizio e dritto anomalo largo di ...

LIVE Sinner-Bedene 5-5 - ATP Umago 2019 in DIRETTA : il giovane altoatesino recupera il break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5, pazzesco scambio di Sinner che lo chiude con un dritto vincente straordinario! 30-40 Altro dritto in rete di Bedene, palla del controbreak! 30-30 Dritto in rete di Bedene. 30-15 Rovescio sul nastro di Sinner, peccato. 15-15 Rovescio lungo di Bedene. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 5-4 Bedene, servizio e smash vincente di Sinner. 40-0 Servizio e dritto lungolinea vincente di ...

Tennis - ATP Umago 2019 : per un problema fisico si ritira Fabio Fognini - Stefano Travaglia va ai quarti : Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne ...

ATP Umago – Fognini si ritira per un problema al polpaccio - Travaglia ringrazia e vola ai quarti di finale : Il tennista ligure alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, permettendo così a Travaglia di avanzare ai quarti di finale Finisce con un esito sorprendente il derby tutto italiano tra Stefano Travaglia e Fabio Fognini, valido per il secondo turno del “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso di svolgimento a Umago. Il ligure infatti alza bandiera bianca ad ...

ATP Umago – Paolo Lorenzi prima soffre e poi ribalta Torebko - l’azzurro stacca il pass per gli ottavi : Il tennista italiano parte male e va sotto di un set, salvo poi riprendersi e ribaltare la partita chiudendo con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 Paolo Lorenzi soffre ma si qualifica agli ottavi del torneo ATP di Umago, superando in rimonta il tedesco Torebko, numero 384 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro parte contratto e va sotto di un set, prima di prendere finalmente in mano le redini del gioco e fare sua la ...

ATP Umago – Buona la prima per il giovane Sinner : l’azzurro trionfa in rimonta : Sinner supera il primo turno del torneo ATP di Umago: battuto Sousa in tre set Splendida vittoria in rimonta per Jannik Sinner al “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa di Umago. Il giovane azzurro, wild card in Croazia, ha trionfato all’esordio, battendo in rimonta in tre set il portoghese Sousa. Il match è terminato col punteggio di ...

ATP Umago – Esordio amaro per Cecchinato : l’azzurro ko in due set : Cecchinato eliminato al primo turno del torneo ATP di Umago: Bedene trionfa in due set contro l’azzurro Niente da fare per Marco Cecchinato al torneo ATP di Umago: il tennista italiano è stato eliminato al primo turno del “Plava Laguna Croatian Open”, torneo atp 150 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa di Umago. Cecchinato è stato eliminato in due set, dopo un’ora e 21 ...

Psi : Pd Veneto - Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Nereo Laroni è stato una figura di alto spessore politico e culturale. Aveva capacità di visione e la sua presenza per un decennio nell’Assemblea regionale è stata un indiscutibile valore aggiunto per chi ha svolto il ruolo di legislatore”. Lo affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, Stefano Fracasso, Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin che ...

Psi : Pd Veneto - Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) - “Nereo Laroni è stato una figura di alto spessore politico e culturale. Aveva capacità di visione e la sua presenza per un decennio nell’Assemblea regionale è stata un indiscutibile valore aggiunto per chi ha svolto il ruolo di legislatore”. Lo affermano i consiglieri

Psi : Pd Veneto - Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Nereo Laroni è stato una figura di alto spessore politico e culturale. Aveva capacità di visione e la sua presenza per un decennio nell’Assemblea regionale è stata un indiscutibile valore aggiunto per chi ha svolto il ruolo di legislatore”. Lo affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, Stefano Fracasso, Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin ...