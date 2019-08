Uso dei cellulari e rischio tumori | il Codacons contro l’Iss | “Favorisce le

Tumori - “Uso prolungato dei cellulari non associato all’aumento del rischio di malattia” : L’uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di dieci anni, non è associato all’incremento del rischio di Tumori. È quanto emerge dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Istisan) dal titolo “Radiazioni a radiofrequenze e Tumori” e curato insieme ad Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea. Si tratta di un report i cui risultati sono in parte anticipati da altri studi e che smentiscono i risultati delle ricerche precedenti ...

Tumori - Uso dei cellulari non aumenta il rischio : L'uso del cellulare non risulta associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte a radiofrequenze. Lo annuncia uno studio

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen delUso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

MotoGp – Marquez e l’avvertimento del team - la felicità del Dovi e l’entusiasmo di Miller : le parole dei top-3 nel parco chiUso di Brno : Le sensazioni dei primi tre piloti classificati al Gran Premio della Repubblica Ceca, Marquez ottiene la cinquantesima vittoria in top class Marc Marquez senza rivali a Brno, il pilota spagnolo domina senza patemi il Gp della Repubblica Ceca, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica mondiale. AFP/LaPresse Una gara rimasta in bilico solo nelle fasi iniziali, prima che il campione del mondo aumenti il ritmo lasciando le ...

Figlio Salvini su moto d’acqua della polizia - Questura verifica eventuale «Uso improprio». Il vicepremier : «Errore mio - nessuna responsabilità dei poliziotti» : Un nuovo caso. La Questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l’eventuale uso improprio di un mezzo della polizia, in seguito ad un video, pubblicato da Repubblica, che mostra il Figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d’acqua della polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in acqua. «I mezzi della polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per ...

La Cina ha detto di aver chiUso la maggior parte dei campi di rieducazione per musulmani uiguri - ma ci sono molti dubbi a riguardo : Il 30 luglio il governo cinese ha detto di aver chiuso la maggior parte delle persone che erano prigioniere nei campi di rieducazione per persone appartenenti a minoranze etniche e religiose. Esperti, organizzazioni internazionali, e agenzie governative hanno però messo

Il Segreto - trame al 2 agosto : Julieta in crisi dopo l'abUso dei Molero : La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti novità e importanti colpi di scena per tutti gli appassionati. Le trame fino al 2 agosto non sfuggono a questa regola: uno spazio importante nel corso delle prossime puntate sarà dedicato a Maria e al corteggiamento del misterioso Roberto, inoltre Elsa dovrà fare i conti con l'atteggiamento subdolo della ''rivale'' Antolina, la quale troverà il modo per far ...

Il gip convalida il fermo dei due statunitensi |L'omicida faceva Uso di psicofarmaci : Ad uccidere Mario Cerciello Rega sarebbe stato il 19enne Lee Elder Finnegan.Forse aveva bevuto alcol con l'amico prima dell'incontro fatale. A lui e a Natale Hjorth contestati i reati di tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas delUso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

La Corte suprema Usa : ?sì all’Uso dei fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico : La Corte suprema regala un'importante vittoria a Donald Trump. Il presidente potrà usare i fondi del Pentagono, circa 2,5 miliardi di dollari, per la costruzione di circa 160,9 chilometri...

Nuova musica dei Green Day in arrivo? La band ha diffUso un indizio (foto) : Tre anni dopo Revolution Radio (2016) potremmo ascoltare Nuova musica dei Green Day entro la fine dle 2019. Del resto, lo stesso frontman Billie Joe Armstrong non aveva tenuto nascosto che fosse impegnato nella scrittura di nuovi brani per la band. Nelle ultime ore, però, una testa di bufalo impera sul profilo Instagram dei Green Day, e anche su quello di Billie Joe, del bassista Mike Dirnt e del batterista Tré Cool. Se scorriamo ...

Treni - Trenitalia fa causa alla app da 3 milioni di utenti che aggrega orari - ritardi e prezzi : “Uso dei dati non autorizzato” : “Il servizio è temporaneamente sospeso”. Se qualche viaggiatore affezionato ancora non ne era al corrente, sicuramente lo avrà scoperto lunedì, nel giorno nero delle ferrovie italiane: una delle migliori applicazioni per smartphone, che ogni giorno aiuta centinaia di migliaia di pendolari con informazioni dettagliate sui loro mezzi, è inutilizzabile da diversi giorni. Si tratta di Trenìt!, aggregatore di dati del traffico su rotaia, che ...

“ChiUso per Mondiali” - 22 luglio. Il lato umano dei “marziani”. Carraro e Castiglioni da battaglia! Panziera : resetta e pensa solo alla tua gara : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Uso consapevole dei cellulari - al via la campagna informativa ministeriale : Il Ministero della Salute, assieme a quelli dell'Istruzione e Ricerca e dell'Ambiente, hanno reso noto oggi 19 luglio 2019 l'inizio di una campagna informativa volta a sensibilizzare con conoscenze i cittadini sull'importanza dell'uso consapevole dei dispositivi cellulari e cordless per poter prevenire le conseguenze negative che ricadono sulla nostra salute e l'ambiente che ci circonda. Viene in particolare sottolineata la pericolosità delle ...